TV Attendorn kommt 2020 doch noch zu einem Triathlon

Ratingen. Es ist 384 Tage her, seitdem bei den Triathleten des TV Attendorn zuletzt so ein Kribbeln und Anspannung in der Luft lagen.

Allen Startern war beim Wettkampf in Ratingen ihre Nervosität anzumerken, nach so langer Zeit wieder ein realer Triathlon.

Nicht online, nicht überall verteilt, sondern Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Jeder gegen Jeden im direkten Duell. Mit am Start Athleten des TV Attendorn Tri Time. Zuerst durfte Yvonne Fischer ihre Form testen, sie startete bei perfekten Bedingungen zu 800 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen.

Das Schwimmen war für alle etwas neues, Corona bedingt startete alle fünf Sekunden ein Teilnehmer auf Bahn 1 und wechselte am Ende der jeweiligen Bahn auf die daneben Liegende. Es war etwa wie durch ein Labyrinth schwimmen, ungewohnt aber schon hier konnte Yvonne mit einer sehr guten Schwimmzeit sich vorne platzieren und anschließend ihre Position auf dem Rad weiter verbessern.

Bestätigung für hervorragendes Training

Beim Laufen kontrollierte Yvonne ihr Tempo und drehte auf Runde drei und vier nochmal auf. In der Ergebnisliste tauchte dann ein sehr guter Gesamtplatz vier und Altersklassenplatz zwei auf. Das war die Bestätigung für das zuletzt hervorragende Training mit neuen Reizen.

Den Weg zurück zum Triathlon hat Daniel Kaufmann gefunden, er hatte sich kurz vor dem Wettkampf in Ratingen nachmelden können und war dementsprechend heiß endlich wieder starten zu können. Auch Daniel kam mit dem besonderen Schwimmen sehr gut zurecht und konnte mit den Favoriten der Startgruppe auf die Radstrecke wechseln, dort lieferte er sich ein hartes Duell mit seinen ehemaligen Teamkameraden Max Zbocna und Marvin Griese. Auf der Laufstrecke musste dann dem hohen Tempo auf dem Rad Tribut gezollt werden und so wurden die letzten Kilometer ziemlich lang. Am Ende reichte es für die Top 20 eines wieder sehr stark besetzten Rennens in Ratingen.

Alwine Samp mit Klasse-Laufzeit

Auf der halben Strecke zeigten zwei weitere Athleten des TV Attendorn, was sie können. Alwine Samp, eine hervorragende Läuferin aus Attendorn, startete bei ihrem erst dritten Triathlon in Ratingen und war sichtlich nervös. Sie behauptete sich beim Schwimmen im Mittelfeld und machte auf dem Rad einige Plätze in den nicht zu unterschätzenden Steigungen gut.

Alwine Samps Paradedisziplin das Laufen, mit einer der besten Laufzeiten der Damen über die 5 Kilometer, setzte sie sich auf Platz 26 und Altersklassenplatz 1 gegen einige Konkurrentinnen durch. Kurz darauf folgte der 18-jährige Konstantin Fiebig, bereits im Wasser positionierte der Rettungsschwimmer und Triathlet sich sehr gut und verließ nach weniger als acht Minuten das Becken. Auch auf dem Rad und auf der Laufstrecke gab Konstantin Fiebig weiter Gas, gerade in der Corona Zeit, in der es schwierig war und ist, hat er viel auf dem Rad und am Laufen gearbeitet. Dies hat sich dann auch in Ratingen im Rennen bestätigt, Gesamtplatz 55 und ein Sieg in der Altersklasse waren die Belohnung für die harte Arbeit.