TV Attendorn bleibt Verbandsligist

Xanten/Attendorn. Hansestädter machen beim Nibelungen-Triathlon in Xanten den Klassenerhalt perfekt.

Als der Teamchef der Attendorner Triathleten am Wochenende die Arena des 37. Nibelungen-Triathlons in Xanten verließ, da konnte er gleich in mehrerer Hinsicht richtig zufrieden sein. Mit einer Platzierung unter den Top-Ten der Verbandsliga Mitte hatten seine Jungs trotz schwieriger personeller Situation soeben den Klassenerhalt geschafft.

Aber Stefan Wortmann hatte nicht nur mit seinem unermesslichen Fleiß und einer guten Kenntnis der Rahmenbedingungen, sondern auch mit einer eigenen Top-Leistung zu einem weiteren Jahr Verbandsliga für die TriTimer aus der Hansestadt beigetragen.

Dass der Tag so positiv enden würde, stand allerdings um fünf Uhr am Morgen noch buchstäblich in den Sternen. Zu dieser Zeit waren die Ligastarter mit Lothar Fischer, Stefan Wortmann, Lukas Scholl und Noah Köster bereits auf dem Weg ins niederrheinische Xanten um vor Ort im Rahmen der 37. Auflage des Nibelungen -Triathlons den letzten entscheidenden Schritt beim vierten und abschließenden Wettkampf der Verbandsliga Mitte zu bestreiten.

Im offenen Gewässer über 1,5 Kilometer, auf flachen aber windanfälligen 42 Radkilometern und einem zehn Kilometer Lauf bei knackigen Temperaturen war es erneut Lothar Fischer, der die erste Marke für die Hansestädter setzte.

Nach knapp 31 Minuten im Wasser konnte der frisch gebackene Ironman erneut vor allem auf dem Rad überzeugen und die Distanz in hervorragenden 1:11:46 Stunden herunterspulen. Die 43:15 Minuten auf der Laufstrecke rundeten den gelungenen Wettkampf des Seniors im TV-Team noch einmal ab und verhalfen ihm zu einer Gesamtzeit von 2:25:56 Stunden.

Nur gut zwei Minuten dahinter überquerte bereits der Teamchef die Finish Line im idyllisch gelegenen Freizeitpark des niederrheinischen Traditionsclubs. Hatte man die hervorragenden 25:09 Minuten über 1,5 Kilometer im Freiwasser des ‚gelernten Schwimmers‘ schon beinahe erwartet, so überraschte er vor allem in der Schlussdisziplin mit 44:26 Minuten.

Neuling ist ein „alter Hase“

Neu im Team aber als alter Hase unterwegs war es Lukas Scholl, der die beste Schwimmzeit im Tritime-Team ins Wasser zauberte. 24:55 Minuten zeigte die Uhr, als der Student schließlich aufs Rad stieg. Nach einem Top-Split in 1:16:34 Stunden musste der 28-Jährige allerdings über die sehr abwechslungsreich gestaltete 10.000-Meter- Laufdistanz abreißen lassen und verpasste die zwischenzeitlich angepeilte 2:35er-Gesamtzeit um gut drei Minuten.

„Er hat einfach eine tolle Entwicklung in den Reihen des TV Attendorn gemacht“, so kommentierte Andreas Ufer schlussendlich die Leistung von Noah Köster. Der Youngster war vor einigen Jahren noch im Kindertriathlon am Start. Nun sorgte er zum wiederholten Male für die entscheidenden Punkte in der Tabelle. 30:06 Minuten im Wasser, 1:26:17 Stunden auf dem Rad und 45:38 Minuten auf der Laufstrecke verhalfen ihm zu einer Gesamtzeit von 2:42 Stunden und seinem Team am Saisonende zu einem Rang unter den Top-Ten der Verbandsliga Mitte. „Für Triathlon ist es nie zu spät“. Diesen Slogan, ausgegeben einst vom Abteilungsleiter Klaus Schneider, hatte er sich nach jahrelanger Wettkampfabstinenz zu Herzen genommen.

Michael Scholl trat in Xanten nicht nur als Teambetreuer und Fan in den Blickpunkt sondern gleichzeitig auch als Finisher über die Sprintdistanz.

Die 500 Meter Schwimmen, das 17 Kilometer Radfahren und den abschließenden Fünf- Kilometer-Lauf legte der 66-Jährige in respektablen 1:16:03 Stunden zurück und holte sich damit verdientermaßen Rang sieben seiner Altersklasse.

