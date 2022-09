TV Attendorn beim P-Weg zahlreich und erfolgreich

Die Teilnehmer des TV Attendorn am P-Weg in Plettenberg.

Attendorn/Plettenberg. Wer in diesem Sommer an der Bigge unterwegs war, konnte die Farben des TV Attendorn gleich reihenweise auf dem Rad oder auch zu Fuß erleben

„Unser Sportverein mit seinen mehr als 2200 Mitgliedern hat nicht nur eine spannende Geschichte. Wir blicken mit unseren vielen aktiven und ambitionierten Sportlern/innen auch zuversichtlich in die Zukunft“, bemerkte ihr Chef, Andreas Ufer voller Überzeugung.

Dass dem auch in der praktischen Umsetzung so ist, konnten die zahlreichen Zuschauer jetzt in Plettenberg, beim P-Weg, mehr als deutlich sehen. „Gleich 26 Sportler aus der Hansestadt hatten sich auf den Weg ins benachbarte Plettenberg gemacht um dabei zu sein, wenn es nach Corona erstmals wieder in die heimischen Wälder geht“, erläutert Dominik Hennes, Abteilungsleiter Radsport. Sein Triathlonkollege Klaus Schneider kann beipflichtend nur ergänzen, dass es wieder „einer der legendäre Familienausflüge des TV geworden ist, bei dem Triathleten, Radsportler und Leichtathleten nach gemeinsamem Training, quasi Hand in Hand auf die Strecke“ gehen“.

Dass die Ausdauerathleten aber auch bei der Ergebnisfeststellung ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen können, zeigte sich bereits am ersten Wettkampftag, der ganz im Zeichen der Läufer stand. Es war wieder einmal Raphaela Wojciechowski, die für einen äußerst gelungenen Auftakt auf der Marathondistanz sorgte. Bei mehr als widrigen äußeren Bedingungen und starkem Regen lief die Siegerin des diesjährigen Citylaufs in hervorragenden 3:45:40 über die Ziellinie und holte sich damit neben Silber in der AK 45 auch den zweiten Gesamtrang. Ebenfalls aufs Treppchen führte der Weg von Christoph Klein (3:41:59) , der sich den Bronzerang in der AK 50 sicherte. Ganz oben in der AK 50 bei den Halbmarathonläufern stand mit Ingo Samp (1:41:37) ein weiterer Attendorner Athlet.

Jeweils mit einer Bronzemedaille konnten bei der Siegerehrung über diese Distanz auch Daniel Eickelmann (Ak35) und Astrid Hellner (Ak50) aufwarten. Vervollständigt wurde die Ausbeute durch Achim Herrmann: Rang 1 in der AK und Platz 11 insgesamt in 6:49:13 als „Marathonwanderer“ hieß am Ende sein Resultat.

Gleich zweimal ging es beim BikeMarathon für die Attendorner Damen hinauf aufs Treppchen. Mit hervorragenden 2:26:49 sicherte sich Linda Hennes nicht nur Rang zwei ihrer Altersklasse sondern auch Silber im Gesamtergebnis. Glück im Unglück hatte sie bei einem nicht alltäglichen Zwischenfall auf der Strecke. „Unmittelbar vor ihr stürzten ein Baum um. Zunächst half sie einem dabei gestürzten Fahrer wieder aufs Rad, dann setzte sie selbst ihren Weg fort“, erläutert Trainer und Ehemann Dominik die Situation. 2:52:12 schließlich stoppte die Uhr bei Yvonne Keseberg, die sich in ihrer Klasse (Elite D) damit über Bronze freuen konnte.

Für Medaillen aber sorgten bei den Männern auch Dominik Hennes, Dirk Göbel und Axel Hellner. 1:51:57 zeigte die Uhr bei Erstgenanntem und bescherte ihm nicht nur Bronze in der Altersklasse sondern auch einen hervorragenden 6. Rang in der Gesamtwertung. Gleich zweimal glänzten die Attendorner Farben bei den Masters 3. Dafür sorgten Dirk Göbel (1:58:11) mit Silber und Axel Hellner (2:0039) mit der Bronzemedaille.

Einen ganz starken Eindruck hinterließ erneut auch Andreas Claren. Seine 3:53:28 über die 74 Kilometer hievten den 50-Jährigen auf Rang 2 seiner Altersklasse und einen starken 12. Platz im Gesamtklassement. Reiner Preuss und Frank Zester schafften in der Kombiwertung zudem die Ränge 30 und 38.

Auch im nächsten September hat der P-Weg bereits einen festen Platz im Veranstaltungskalender des TV Attendorn. Die weiteren Attendorner Starter und ihre Ergebnisse: in Klammern Rang (Gesamt/ Altersklasse): Reiner Preuss 1:57:02 (87/12), Frank Zester 2:07:23 (126/18), Ursula Kaufmann 2:22:48 (46/5), Simone Zester 2:27:58 (55/6), Marathon, Tobias Deimel 4:17:39 (28/4), Biker, BikeMarathon 93 Km: Frank Schulte 6:27:48 (67/21), BikeMarathon 74 km: Mario Kaufmann 5:17:02 (61/20), BikeMarathon 45 km: Pascal Boog 2:09:59 (45/11), Frank Arens 2:20:15 (83/24), Frank Hennes 2:32:11) (136/38), Georg Drixelius 2:32:55 (148/4), Reiner Preuss 2:49:21 (243/78), Frank Zester 2:53:29 (266/66) Andreas Löbbert 2:54:40 (277/58).

