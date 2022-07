TuS Lenhausen drückt der Schuh in der Offensive

Lenhausen. Nur Absteiger FSV Gerlingen II schoss in der vergangenen Saison weniger Tore, als der TuS Lenhausen.

Seit dem 3. Juli ist der TuS Lenhausen in der Vorbereitung. Der Verein konnte zwei externe Zugänge gewinnen: Jan Hildebrandt und Kevin Mrohs, beide kommen vom SV Affeln, der ebenfalls in der Kreisliga A beheimatet ist und dort Dritter wurde.

Jan Hildebrandt ist Stürmer. Er soll im Angriff für Belebung sorgen, was er augenscheinlich beherrscht, denn 31 Tore in 25 Spielen in der Kreisliga A Arnsberg sind eine großartige Bilanz. .„Vorn hat uns in der letzten Saison der Schuh gedrückt“, verweist TuS-Trainer Pietro Guerrieri, der mit Christian Rath die sportliche Verantwortung trägt, auf nur 48 Lenhauser Treffer. Lediglich der Absteiger FSV Gerlingen II hatte mit 47 Toren weniger. Handlungsbedarf besteht auch, weil ein wichtiger Mann wegbricht: Domenico Cacciato (27). Er wechselt zum SV Heggen. Kevin Mrohs soll der Defensive mehr Stabilität verleihen, ist in der Abwehr wie auch im defensiven Mittelfeld eine Option.

Gegenüber diesen Zugängen musste der TuS Lenhausen allerdings auch Abgänge verkraften. Domenico Cacciato, wie schon erwähnt, aber auch Sezer Bilgin, der sich abgemeldet hat, Steven Glied wechselt zum FC Finnentrop.

Das Ziel ist der Klassenerhalt, und so schnell wie möglich in sichere Fahrwasser kommen, daran lässt Pietro Guerrieri keinen Zweifel. Er ist da realistisch, vor allem beim Blick auf die jüngere Vergangenheit: „In den beiden Saisons, die coronabedingt abgebrochen worden sind, da wären wir wohl beide Male abgestiegen.“ Anders in der vergangenen Saison. Da hat der TuS Lenhausen recht souverän den Klassenerhalt geschafft, stand nicht ein einziges Mal auf einem Abstiegsplatz

Guerrieri hofft nach Kreuzbandriss auf Comeback

Guerrieri persönlich dürfte die Saison nicht in allzu guter Erinnerung behalten. Im Oktober 2021, zog er sich gegen die SF Dünschede, einen Kreuzbandriss zu. Er hatte geplant, in der Vorbereitung zu checken, „wie das Knie reagiert“, so drückte er es aus, „ich bin jetzt auch 36 Jahre. Ob man da noch mal voll angreift, das weiß ich nicht.“ Andererseits greift man gern auf eine so große Erfahrung, wie sie Guerrieri besitzt, zurück.

Wer macht das Titelrennen? „Schwer zu sagen“, antwortete Guerrieri, „am Ende wird wieder der FC Lennestadt oben mitmischen, denke ich, und Heggen sicherlich auch. Und wenn man sieht, welchen Durchmarsch Finnentrop/Bamenohl II in der Kreisliga B gemacht hat! Ich traue ihnen, auch mit der Euphorie im Rücken, schon einen Platz unter den ersten Fünf zu.“

