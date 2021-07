TuS 09 Drolshagen freut sich über steigende Spielerzahlen

Drolshagen. Ein Trendwechsel zeichnet sich - zum ersten Mal seit Jahren - im Seniorenbereich der Handballabteilung des TuS 09 Drolshagen ab.

Sowohl im Damen-, als auch im Herrenbereich stieg die Zahl der Spieler und Spielerinnen deutlich an, so dass in der kommenden Saison jeweils eine Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen wird. Mittlerweile ist das Training in der Halle wieder möglich und alle hoffen auf einen einigermaßen geregelten Saisonbetrieb für das kommende Jahr. Besonders erfreulich: Die Mitgliederzahlen blieben konstant und auch die Sponsoren der Abteilung treu.

Training im Wohnzimmer

Aufgrund der Pandemie konnte weder ein Spiel- noch ein normaler Trainingsbetrieb stattfinden. Dennoch gelang es Trainern und Vereinsmitgliedern auf vielerlei Weise, den Trainingsbetrieb und das Vereinsleben am Laufen zu halten. Je nach aktuell geltenden Regelungen fand das Training sowohl im Senioren- als auch im Juniorenbereich beispielsweise outdoor oder online statt. Sogar die Kleinsten der Abteilung (4 bis 6 Jahre) konnten im eigenen Wohnzimmer am abwechslungsreichen Trainingsprogramm teilnehmen und so den Bezug zum Sport erhalten. Der Handballkreis Lenne-Sieg hatte den Vereinen eigens zu diesem Zweck DSGVO-konforme Plattformen bereitgestellt. Die Kinder der F-Jugend nahmen sogar einige Male an vereinsübergreifenden digitalen Vergleichsspielen mit Mannschaften des TV Olpe teil, was bei allen Beteiligten zu viel Freude und einer hohen Motivation führte.

Neue Jugend-Verantwortliche

Im Seniorenbereich waren es vor allem Online-Challenges, bei denen sich die Teilnehmer durch digital dokumentierte Leistungen miteinander maßen und sich gegenseitig zu Höchstleistungen motivierten. Durch digital stattfindende Vorstandssitzungen konnten die Abläufe innerhalb der Abteilungsstrukturen ebenfalls aufrechterhalten werden..

Beim Start in die kommende Saison freut sich Abteilung über die Gewinnung neuer Mannschaftsverantwortlicher im Jugendbereich. So kommen mit Katrin Rahrbach, Christin Breuer und Sabine Bleckmann gleich drei neue Trainer für die Minimannschaft hinzu. Auch alle anderen Mannschaften konnten mit jeweils zwei Mannschaftsverantwortlichen besetzt werden.

Volker Gramlich und Christian Rahrbach wurden in ihren Ämtern als erster Vorsitzender und Kassenwart bestätigt. Die Posten der Beisitzer übernehmen Holger Zeppenfeld, Walter Dickmann, Christin Breuer, Anika Ickler, Muriel Canarius, Miriam Allebrodt, Sarah Allebrodt, Ulrich Bleckmann, Denise Schmal und Laura Gebauer.

Alle am Handballsport interessierten Erwachsene, Kinder und Jugendliche sind herzlich beim TuS willkommen und können sich bei Sonja Alterauge (0176-22004415) oder Richard Schäfer (0151-23443685) melden oder einfach beim Training vorbeischauen. Die Trainingszeiten und weitere Kontaktdaten sind auf unserer Homepage (http://www.tus-09-drolshagen.de/handball) zu finden.

