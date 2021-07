Turnier um den Stadtpokal Drolshagen feiert ein Comeback

Hützemert. Nachdem er 2019 und 2020 abgesagt worden war, findet in der kommenden Woche der Fußball-Stadtpokal Drolshagen wieder statt.

In der Zwischenzeit haben sich alle Beteiligten an einem Tisch gesetzt und eine gemeinsame Lösung erarbeitet. Doch dann wurde die Durchführung im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie eingebremst. „Wir sind froh, dass es endlich wieder los geht.“ gab Peter Huckestein von der Volksbank Drolshagen bei der Auslosung bekannt. Die fand wie schon die Jahre zuvor in der Volksbank Drolshagen statt. Hier hatten sich Thorsten Stahl, Daniel Prinz (beide Stadtsportverband Drolshagen), Julian Ziegeweidt (Vorsitzender des Ausrichters Hützemerter SV), Peter Huckestein und Jonas Quast (beide Volksbank Drolshagen) eingefunden, um die die Paarungen für das Turnier auszulosen.

Halbfinals am Dienstag und Mittwoch

Nach Abstimmung unter den Vereinen soll der Stadtpokal im Freundschaftsspielmodus durchgeführt werden. Das heißt: Es werden am Dienstag, 3. August und Mittwoch, 4. August, um 19 Uhr zwei Halbfinals über 2x45 Minuten gespielt, bevor freitags, 6. August um 18 Uhr das Spiel um Platz 3 und um 20 Uhr das Finale um 20 Uhr gespielt werden.

„Wir danken allen Vereinen für die Bereitschaft, an diesem Turnier teilzunehmen, da einige auch Ihre Freundschaftsspiele verlegen mussten.“ verkündete Thorsten Stahl Vorsitzender des Stadtsportverbandes.

Doch wie sind nun die Paarungen? Das beantwortete die „Glücksfee“ Jonas Quast. Er zog den Hützemerter SV und die SpVg Iseringhausen für die Dienstagspartie, sowie den SC Bleche/Germinghausen und den SC Drolshagen für die Mittwochspartie. Alle Partien finden an der Eulenbuche in Hützemert statt. Diese ist nach langer Umbauphase nun wieder verfügbar. „Zwar sind nicht alle Baustellen abgeschlossen, doch freuen wir uns Spieler und Zuschauer wieder an der Anlage begrüßen zu dürfen.“, so Julian Ziegeweidt, Vorsitzender des Hützemerter SV.

