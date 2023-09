Türk Attendorn will guten Trend gegen Hünsborn fortsetzen

Kreis Olpe. Im dritten Bezirksliga-Kreisduell empfängt Aufsteiger SV Rahrbachtal den VfR Rüblinghausen.

Gut in Schuss ist Türk Attendorn und empfängt am Sonntag den Landesliga-Absteiger RW Hünsborn. „Wir wollen unseren positiven Trend fortsetzen“, zeigt Türk-Spielertrainer Yasin Colak die Marschroute auf. „Wir haben es mit einem spielstarken und erfahrenen Gegner zu tun und endlich wollen endlich den ersten Dreier zu Hause einfahren“.

Große Moral legte RW Hünsborn am vergangenen Wochenende an Tag, als die Mannschaft gegen die SG Mudersbach/Brachbach einen 0:3-Rückstand in einen 5:3-Sieg umwandelte. „Wir sind gewarnt. Türk Attendorn hat in den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt“.

Im dritten Kreisduell hat es Aufsteiger SV Rahrbachtal hat es im heimischen Sportpark mit dem VfR Rüblinghausen zu tun. Der SV Rahrbachtal musste zuletzt zwei klare Niederlagen - zuhause gegen Vizemeister Fortuna Freudenberg (2:7) und beim FC Freier Grund (0:4) - hinnehmen.. Die Gastgeber hoffen, den ersten Heimpunkt gegen die starken Gäste holen zu können.

Der Rüblinghausen musste am letzten Sonntag gegen den SV Rothemühle eine Niederlage einstecken. Wir müssen erstmal auf uns schauen“, sagte Rüblinghausens Trainer Sebastian Wasem nach der Heimschlappe gegen den SV Rothemühle. „Eine deutliche Steigerung ist erforderlich. Es fehlen Max Niemann (Urlaub) und Maik Arens (verletzt).

