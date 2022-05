Türk Attendorn dreht gegen Elspe 2:4 in 6:4-Sieg um

Kreis Olpe. Auch Spitzenreiter FC Lennestadt II schießt gegen Gerlingen II ein halbes Dutzend Tore. Bittere Niederlagen für Heggen, Elspe und Kirchhundem.

Am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga A wahrte der SV Türk Attendorn seine Aufstiegschancen durch einen 6:4-Heimsieg über den SSV Elspe.

FC Lennestadt II - FSV Gerlingen II 6:0 (1:0). Die Reserve des FC Lennestadt ließ dem FSV Gerlingen II beim klaren 6:0 keine Chance. Im ersten Durchgang hielten die Gäste gut mit und lagen nach einer guten halben Stunde durch Maurice Kremer (33.) nur mit 0:1 hinten. Nach der Pause demonstrierten die Lennestädter ihre Überlegenheit. David Rostek (47.), Myles Schulz (49.), Velerij Rudich (61.), Yevhen Kutsev (65.) und Marcel Friedrichs (89.) machten das halbe Dutzend voll.

GW Elben - SV Heggen 2:0 (1:0). Für eine kleine Überraschung sorgte GW Elben mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Aufstiegsaspiranten SV Heggen. Dominik Zimmermann war mit seinen beiden Toren der Garant für drei Punkte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte der Elbener die 1:0- Führung (45.) Dominik Zimmermann sorgte sieben Minuten vor dem Ende für die 2:0-Entscheidung. Mit diesem Sieg hat sich GW Elben nach drei Niederlagen in Folge wieder etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

SV Türk Attendorn - SSV Elspe 6:4 (2:1). Der SV Türk Attendorn hat sich seine Aufstiegschancen durch einen 6:4-Sieg gegen den SSV Elspe gewahrt. Große Moral bewiesen die Attendorner, als sie seit der 70. Minute einen 2:4-Rückstand in einen 6:4-Sieg drehten. Die Tore für den SV Türk erzielten Yasin Colak (3.), Ahmet Kalkan (37.), Mehmet Kalkan (72.), Gökalp Uysal (84., 90.) und Emre Gencol (89. per Strafstoß). Für die Gäste trafen Tom Theile-Rasche (22.), Max Rieke (49.), Joe Schulz (63.) sowie Robin Lünenstrass (70.)

Bilal Demirci, Sprecher des SV Türk Attendorn, zog ein Resümee zum 6:4-Erfolg: „Wir haben nach dem 2:4 gut reagiert und sind unserem Spielsystem treu geblieben.“ Am nächsten Spieltag bestreitet der SV Türk Attendorn das Spitzenspiel beim Tabellendritten SV Heggen.

RW Ostentrop/Schönholthausen - SG Kirchveischede/Bonzel 6:3 (2:1). Michael Stell, Sprecher von RW Ostentrop zog ein Fazit nach dem 6:3-Erfolg gegen die SG Kirchveischede/Bonzel: „Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung.“ In einer fairen und abwechslungsreichen Partie erspielten sich beide Teams zahlreiche Chancen. Die Gäste führten nach einer Stunde durch Daniel Holterhoff (11.) und Dominik Allebrodt (48., 60.) mit 3:2. Für RWO hatten Nils Schulte (9. per Strafstoß) und Lars Schulte (12.) die Tore erzielt. Nach dem Rückstand waren die Hausherren aufgewacht und drehten die Partie dank Nils Schulte (70.), Lars Schulte (75.) und Mathis Vieregge (84. per Strafstoß, 90.). Michael Stells Bilanz: „Wir sind zufrieden, wie die Mannschaft nach dem 2:3 zurückgekommen ist.“

SF Dünschede - FC Kirchhundem 4:3 (3:0). Der FC Kirchhundem erlitt einen bitteren Rückschlag im Abstiegskampf. Zunächst gelang es Kirchhundem beim Tabellenletzten SF Dünschede in der 89. Minute, einen 0:3-Rückstand auszugleichen. Aber in der ersten Minute der Nachspielzeit gelang dem Schlusslicht doch noch der 4:3-Siegtreffer.

Die Hausherren sahen nach den Treffern von Oliver Wieczorek (2.), Felix Fecker (18.) und Marvin Lemke (24.) wie der klare Sieger aus. Nach der Pause kamen die Gäste durch Robin Gehle (66.), Stefan Ivo (71. per Strafstoß) und Akinuami Ajewole (89.) kurz vor Ende zum 3:3-Ausgleich. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Sportfreunde durch Tobias Plassmann zurück und siegten mit 4:3 (90.+1).

FC Langenei/Kickenbach - SV Dahl/Friedrichsthal 3:2 (0:2). Einen 0:2-Pausenrückstand drehte der FC Langenei/K. in der zweiten Halbzeit zum 3:2 gegen den SV Dahl/F. Durch die beiden Tore von Chris Hardenack (3., 37.) waren die Gäste auf einem guten Weg zum dritten Sieg in Folge. Nach einer Stunde war der FC LaKi nun gut im Spiel und drehte durch Felix Gehle (61.), David Richter (76.) und Moritz Dommes (86.) den Rückstand in einen 3:2-Sieg.

FC Möllmicke - SC LWL 05 II 2:2 (2:0). Durch die Tore von Lukas Ohm (9.) und Sercan Aslan (41.) sicherte sich der FC Möllmicke einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Für LWL II waren Sebastian Arens (67.) und Til Fernholz (82.) erfolgreich.

SG Hützemert/Schreibershof- TuS Lenhausen 4:0 (2:0). Einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg feierte die SG Hützemert/Schreibershof gegen den TuS Lenhausen. Arber Krasniqi war mit drei Toren (33., 34., 75.) der überragende Spieler. Raphael Eich steuerte einen Treffer (53.) für die Hausherren bei.

