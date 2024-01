TTC Wenden lädt zum Ortspokal

Wenden Im Jahr seines 50-jährigen Bestehens richtet der Tischtennisclub Wenden den Sparkassen-Ortspokal zum zwölften Mal aus. Der Verein bittet nun um Anmeldungen.

Der TTC Wenden bittet wieder an die Platten: Zum zwölften Mal richtet der Tischtennis-Club den Sparkassen-Ortspokal aus – das Hobbyturnier für alle Vereine, Stammtische, Firmen und Freundesgruppen aus der Gemeinde Wenden und darüber hinaus. Wie immer findet die Veranstaltung am letzten Samstag im Januar statt, also am 27. Januar.

Es ist ein einzigartiges Turnier: Ob Fußballmannschaft, Thekentruppe oder Firmenauswahl – beim Ortspokal stehen alle an der Platte, die nicht im Verein Tischtennis spielen. 2011 aus der Taufe gehoben, hat sich der Spaßwettbewerb mittlerweile zu einer Traditionsveranstaltung entwickelt. Vor einem Jahr waren über 120 Teilnehmer in 36 Mannschaften dabei.

Für Turnierleiter und stellv. Vorsitzenden Michael Scheppe ist es ein besonderes Turnier, da der TTC Wenden in diesem Jahr 50 wird. „Es wäre großartig, wenn wieder so viele Teilnehmer wie in den vergangenen Jahren beim Ortspokal unseren Vereinsgeburtstag mitfeiern.“

Eine Mannschaft besteht aus drei Spielern

Der Veranstalter setzt auch dieses Mal wieder auf das bewährte Konzept: Ein Team besteht aus drei Spielern – egal ob Frau oder Mann, jung oder alt, tischtenniserfahren oder Anfänger. Einzige Einschränkung: Die Teilnehmer dürfen seit 2020 nicht bei einem Tischtennis-Meisterschaftsspiel mitgemacht haben, schließlich steht der Spaß im Vordergrund.

Für diejenigen, die keine drei Teilnehmer zusammen bekommen, gibt es wieder eine Spielerbörse. Wer alleine ist oder nur einen weiteren Spielpartner hat, kann sich dennoch anmelden. Der TTC stellt aus allen Spielerbörse-Anmeldungen Teams zusammen und meldet sich im Vorfeld des Turniers bei den Beteiligten.

Bei der vergangenen Auflage 2023 hat die Firmenmannschaft von Koch Baupartner den Ortspokal gewonnen. Foto: TTC Wenden

Auch der Turnierablauf ist erprobt: Die besten Mannschaften qualifizieren sich in der anfänglichen Gruppenphase für die Hauptrunde und haben die Chance auf den „Großen Ortspokal“. Der Wanderpokal wird mit Sachpreisen für jeden Spieler und 50 Liter Pils garniert. Vergangenes Jahr gewann die Firmenmannschaft von Koch Baupartner.

Besonderes Geschenk

Das Schöne am Ortspokal ist, dass niemand nach der Vorrunde ausscheidet. Die „Lucky Loser“ ermitteln in einer Trostrunde den Gewinner des „Kleinen Ortspokals“, den der TTC immerhin mit einem 30-Liter-Fass Pils belohnt. Und der Verein, der mit den meisten Teams zum Ortspokal kommt, erhält vom TTC Wenden wieder ein besonders Geschenk.

Auch die beliebte Tombola wird es wieder geben. Vergangenes Mal wechselten Preise im Gesamtwert von über 1500 Euro den Besitzer – möglich gemacht durch die Spendenbereitschaft der örtlichen Geschäftsleute.

Zum Zeitplan: Der Vorstand eröffnet den Ortspokal um 10.30 Uhr. Die Halle ist für Teilnehmer ab 10 Uhr geöffnet. Die Siegerehrung erwartet der TTC gegen 17.30 Uhr. Die Tombola-Gewinne werden im Tagesverlauf verlost. Nach dem Turnier gibt es wieder ein gemütliches Beisammensein.

Anmeldungen bis 24. Januar

Interessenten können sich unter www.ttc-wenden.de/ortspokal-2024 anmelden. Jeder Spieler muss vor Ort eine geringe Startgebühr entrichten. Der Verein bittet um Meldung bis zum 24. Januar.

Die Spieler können sich in Probetrainings auf den Ortspokal vorbereiten – jeden Montag, Mittwoch und Freitag ab 20 Uhr in der Turnhalle am Wendener Schulzentrum. Eine Anmeldung dafür ist nicht nötig. Fragen beantwortet Michael Scheppe (scheppe@ttc-wenden.de oder 0151/10 12 91 01).

Der TTC Wenden zählt zu den führenden Tischtennisvereinen in der Region. Die erste Mannschaft steht nach Ende der Hinrunde auf Platz eins der Landesliga und will den Aufstieg in die Verbandsliga erreichen. Während des Ortspokals findet auch ein Meisterschaftsspiel der Ersten statt, das sich Teilnehmer und Zuschauer ansehen können.

