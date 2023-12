TTC Wenden ist Herbstmeister und will den Aufstieg 

Wenden Mit dem 9:4 gegen den Drittplatzierten TV Kotthausen steht fest: Die Wendener überwintern auf Platz eins der Tischtennis-Landesliga.

Es war der zehnte Sieg im elften Spiel, zudem steht ein Unentschieden in der Bilanz. „Von der Herbstmeisterschaft können wir uns noch nichts kaufen – aber wir können positiv nach vorn schauen“, sagte Middel nach dem Spiel.

Trainer Uwe Höfer zeigte sich von dem Erfolg „wirklich angenehm überrascht“. Vor der Saison habe man dieses Ergebnis nicht erwarten können, weil die Landesliga in diesem Jahr sehr stark sei. In der vergangenen Spielzeit wurde Wenden Vizemeister der Landesliga. In den Relegationsspielen scheiterte der Club allerdings am Aufstieg in die Verbandsliga.

Dieser soll nun im kommenden Frühjahr gelingen. Nächstes Jahr feiert der 1974 gegründete TTC Wenden Jubiläum. „Wir allen wollen den Verein zum 50. Geburtstag mit dem Aufstieg ein Geschenk machen“, sagt Trainer Höfer.

Wenn wir den Aufstieg in die Verbandsliga schaffen, dürfte es für uns einfacher werden, auch Spieler aus der Region zu gewinnen.

Doch ein Selbstläufer wird die Rückrunde und der Aufstieg nicht. Gegen den Zweitplatzierten TTG Niederkassel 2 (zehn Siege, eine Niederlage) gab es zwar einen deutlichen 9:2-Erfolg, allerdings war der Gegner personell geschwächt. „Es wird am Ende auf einen Zweikampf zwischen Wenden und Niederkassel hinauslaufen“, prognostiziert Höfer. Kapitän Middel hofft, dass niemand krank wird. „Wir sind eine super Truppe. Wenn wir die Meisterschaft holen, ist es das Beste, was dem Verein passieren kann.“

TTC verstärkt sich zur Rückrunde mit einem Engländer

Zur Rückrunde verstärkt sich der TTC Wenden mit einem weiteren Spieler: Jay Law aus Großbritannien. Für den Club ist das die weitere Fortsetzung eines gelungenen Experiments. Weil der Verein in der Region keine passenden Spieler zur Verstärkung gefunden hatte, war Wenden in der vergangenen Spielzeit mit zwei chilenischen Spielern angetreten. Sie passten menschlich und spielerisch gut in die Mannschaft.

Mit dieser positiven Erfahrung setzt Wenden in dieser Saison auf Michal Wierzchowski aus Polen. Er ist nach der Hinrunde der beste Spieler der Liga, verlor nur eines seiner 17 Spiele. Er wird auch in der Rückrunde für den TTC antreten. Sowohl Wierzchowski als auch Law reisen für die Spiele per Flugzeug und Bahn nach Wenden. Sie übernachten im „Landhaus Berghof“, dem Hotel von TTC-Vorsitzendem Christian Siepermann. Das erleichtert dem TTC das Vorhaben.

Die Kontakte zu den Spielern aus dem Ausland kommen über TTC-Trainer Höfer. Er zwar in der Vergangenheit Trainer und Manger der Tischtennisprofis von Mainz 05. „Wenn wir den Aufstieg in die Verbandsliga schaffen, dürfte es für uns einfacher werden, auch Spieler aus der Region zu gewinnen“, sagt Höfer. Er sei bereits in ersten Gesprächen.

Julian Buhl, der schon früher für Wenden gespielt hatte und seit dieser Saison wieder im Team ist, gewann 14 Spiele, musste im letzten Hinrundenspiel gegen Kotthausen aber seine erste Niederlage hinnehmen. Er ist der zweitbeste Spieler der Liga. Thomas Becher steht in dieser Rangliste auf Platz 22, Kapitän Middel auf Rang 26. Das Team wird komplettiert vom Wendener Urgestein Philipp Schneider und Lukas Heider, der diese Saison von Neunkirchen nach Wenden kam.

Wenden 4 überwintert auf Platz drei

Auch die Reservistenmannschaften haben die Halbserie beendet: Die zweite Mannschaft überwintert in der Bezirksliga nach drei Siegen und sechs Niederlagen im unteren Mittelfeld auf Platz sieben. Die dritte Auswahl hat in der Ersten Bezirksklasse die rote Laterne inne. In der Zweiten Bezirksklasse erreichte Wenden 4 einen erfreulichen dritten Platz, in derselben Klasse steht Wenden 5 auf Rang acht. Zum Hinrunden-Abschluss gab es für das Team ein 7:7-Unentschieden gegen Valbert.

Die siebte Mannschaft erreichte in ihrer ersten Hinrunde den vorletzten Platz, erzielte aber einen Sieg. Das Team besteht hauptsächlich aus Neuzugängen, die dem TTC nach dem Hobbyturnier Ortspokal im Januar beigetreten waren. Mit dabei sind auch Spieler des Ping-Pong-Parkinson-Stützpunktes. Seit Jahresbeginn fördert der TTC Wenden speziell Menschen, die an Parkinson erkrankt sind.

