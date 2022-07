Triathletinnen aus Attendorn dürfen von NRW-Liga träumen

Kamen. Nach gutem vierten Platz bei umfunktioniertem Duathlon in Kamen gehen die Blicke nach oben.

Die Frauen der Attendorner Trit-Timer hatten erst in vergangene Woche ihren guten Mittelfeldplatz in der Triathlon-Regionalliga gefeiert. Nun ging es weiter nach oben.

Das Kamener Freibad ist den Attendornern recht gut bekannt. So mancher Starter des TVA hat hier sein Rennen begonnen. Dass es dieses Mal leer blieb in den Kaiserauer Gefilden, lag an den aktuellen Renovierungsarbeiten im bekannten Sportzentrum. So wurde der dritte Ligawettbewerb zum Duathlon umgewandelt. „Ein solches Wettkampfformat habe ich bisher noch nicht bestritten“, kommentierte Christine Cordes das ‚etwas andere‘ Rennen. „8,8 Kilometer Laufen, 43 Kilometer Radfahren und noch einmal fünf Kilometer zu Fuß waren schon mega-anstrengend“, so Cordes weiter. Sie schaffte dabei ihr bestes Einzelergebnis im Ligabetrieb mit Gesamtrang sechs.

Christina Müller überrascht

Für Yvonne Keseberg war es das erste Ligarennen der Saison, welches sogleich mit einer respektablen Ausbeute endete. Knapp sechs Minuten nach Christine Cordes konnte die Langdistanzspezialistin als 13. der Gesamtwertung als zweite Attendornerin die „Finish Line“ passieren. Rang 29 sprang für Christina Müller heraus, die als Triathlon-Einsteigerin erneut ein gutes Ergebnis erreichte. Mit einem unerwarteten vierten Rang in der Tageswertung verfehlten die Hansestädterinnen das Podest nur knapp.

Ein Abstieg ist nun wohl endgültig vom Tisch. Stattdessen gehen die Blicke der Attendornerinnen eher in die andere Richtung. Mit Rang sieben vor den letzten beiden Wettkämpfen in Sassenberg und Vreden darf man auch einfach mal von der NRW-Liga träumen, denn vier Teams steigen auf. Ein besonderer Dank der drei Starterinnen ging an Familie Fischer, die für perfekte Unterstützung vor Ort sorgte und an Duschan Pagon, der zum wiederholten Male die geforderten Kampfrichteraufgaben erfüllte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe