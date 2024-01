Treffen der Handball-Legenden

Würdinghausen 45 Ehemalige auf Einladung von Reinhard Thiedemann im Vereinslokal Meeser

Zum ersten Handballertreffen waren im traditionsreichen Vereinslokal Meeser 45 ehemalige Aktive erschienen. Eingeladen hatte der langjährige Trainer, Vorsitzende und Gründungsmitglied des Sportvereines Würdinghausen, Reinhard „Max“ Thiedemann. Nachdem die legendäre „Dritte Mannschaft“ den Spielbetrieb 2015 beendet hatte, die früheren Begegnungen bei Spielen der „Ersten“ zunehmend wegfielen, „Corona“ vieles im zwischenmenschlichen Bereich einschränkte, war die Wiedersehensfreude groß.

Aus Erlangen und Flensburg

Am weitesten angereist waren Holger „Shorty“ Dorn aus Erlangen und Gregor Beste aus Flensburg. Erinnerungen an die Anfangsjahre auf dem Kleinspielfeld des Spielplatzes „Im Gründchen“, auf dem man durch die Schräglage eine Halbzeit bergauf und und danach bergab spielen musste, den ersten Bezirksligaaufstieg in der Halle 1984, die Freundschaftsspiele gegen die damaligen europäischen Spitzenteams DUKLA Prag und SKP Bratislava Anfang der 90-er Jahre sowie zahlreiche vereinshistorische Highlights ließen den Abend im Fluge vergehen.

Neben „Max“ Thiedemann waren mit Werner Neuhaus, lange Jahre auch Vorsitzender, und Herbert „Jim“ Hofrichter, über Jahre erfolgreicher Jugendtrainer, zwei weitere Gründungsmitglieder des SVW als auch Spieler der ersten Jugendmannschaft des Vereins (damit begann der Spielbetrieb 1964!) erschienen. Vereinswirtin Agnes Meeser sorgte mit einem Buffett für das leibliche Wohl, so dass alle den langen Erinnerungsmarathon durchhalten konnten.

Da zahlreiche Ehemalige aufgrund anderer Termine (Urlaub, …) an dem Treffen nicht teilnehmen konnten waren sich alle einig, die nächste Chance zum großen Wiedersehen am 11. Mai dieses Jahres erneut wahr zu nehmen, wenn der SV Würdinghausen sein 60-jähriges Bestehen im Mehrgenerationen-Sportpark feiert.

