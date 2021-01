Trainer Oliver Bieker verlängert bei der SG L.O.K.

Lütringhausen. Auch in der Saison 2021/22 wird Oliver Bieker die Fußballfrauen der SG L.O.K. (Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim) trainieren.

Dies teilte der Vorstand der SG L.O.K. der Sportredaktion mit. Damit geht Oliver Bieker in seine dritte Traineramtszeit bei den SG-Damen. Die Entscheidung fiel den Trainer nicht schwer, da der Kader der Mannschaft weitestgehend zusammenbleibt.

Guter Platz drei aktuell

Gespräche, um den Kader weiter zu verstärken und die positive Entwicklung voranzutreiben laufen mit potenziellen Kandidatinnen. Derzeit stehen die SG L.O.K. Damen in der neu formierten Kreisliga A Siegen/Wittgenstein auf einem guten dritten Tabellenplatz und könnten bei einem Spiel weniger sogar die Tabellenführung in der Liga übernehmen. Dementsprechend richtet man in Reihen der SG L.O.K. Verantwortlichen den Blick nach oben und freut sich über die Zusage von Oliver Bieker, als Trainer eine weitere Saison anzuhängen.