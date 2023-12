Tobias Kleppel meistert den Sprung

Eines der Highlights in der noch kurzen Zeit bei Serkenrode/Fretter ist für Tobias Kleppel (rechts) das Pokalspiel gegen Westfalenligist FC Lennestadt am 6. September.

Serkenrode/Fretter Der Wechsel vom Spieler-Dasein zum Trainerjob, würde er Tobias Kleppel gelingen? Das war die Frage vor einem halben Jahr.

Da hatte er die vielen Jahre als „Institution“ der SG Finnentrop/Bamenohl abgeschlossen und im letzten Spiel der Fußball-Oberliga einen großen Abschied bekommen, ehe er im Juli seine ersten Schritte beim Fußball-Bezirksligisten SG Serkenrode/Fretter ging. Für einen Einstieg ins Trainergeschäft gibt es niedrigere Liga-Höhen.

Oder hat er, provokativ gefragt, seine Entscheidung bereut? Die Antwort kam sofort: „Das war komplett richtig.“ Sportlich läuft es gut. Bis auf drei Spiele, eines davon wegen einer fünften Gelben, hat er alle über 90 Minuten mitgemacht.

700 Spiele für Finnentrop/Bamenohl Bei der SG Finnentrop/Bamenohl war Tobias Kleppel eine Identifikationsfigur erster Güte. Er bestritt weit über 700 Pflicht- und Freundschaftsspiele für die SG, machte alle Aufstiege und Pokalerfolge mit. Insgesamt trug er 29 Jahre das Trikot der „Bamenohlerjungs“. Seinen großen Wert stellte er in der Endphase der Saison nochmals unter Beweis. Im Pokal-Halbfinale gegen den SV 04 Attendorn wie auch im Endspiel gegen Türk Attendorn erzielte er jeweils die frühe Führung. Am Ende gewann Finnentrop/Bamenohl die Trophäe.

Gegen die Top-Mannschaften schlug man sich sogar hervorragend: Gegen Langscheid/Enkhausen sprang ein Sieg heraus, gegen Hüingsen und Freienohl jeweuls Unentschieden. „Das war auf jeden Fall positiv.“ Der Gegensatz aber ist, „dass wir gegen Mannschaften, die unten stehen, nicht so viel geholt haben.“ Ein Highlight war das Pokal-Spiel gegen den Westfalenligisten FC Lennestadt. Tobias Kleppel hatte in der 65. Minute den 1:1-Ausgleich erzielt, Julian Stengriff drei Minutendrauf gar die 2:1-Führung. Aber mit 7:6 im Elfmeterschießen setzte sich der zwei Klassen höhere Favorit dann durch. Kleppel verwandelte seinen Elfer.

Phillip Hennes (rechts) und Tobias Kleppel bilden in der Saison 2024/25 das neue, gleichberechtigte Spielertrainerduo der SG Serkenrode/Fretter. Foto: Martin Droste

Der Verein aus dem Frettertal ist bekanntermaßen gut geführt von den Vorsitzenden Herbert-Schmidt-Holthöfer, Marco Sasse und dem Sportlichen Leiter Matthias Kremer an der Spitze. Das weiß der Trainer-Neuling zu schätzen. „Sie kümmern sich wirklich um alles.“

Von Erfahrungen profitiert

Zu schätzen weiß er sicherlich auch, dass er mit Gregory Zoran einen liga-kundigen Trainerpartner hat. Der ist seit fünf Jahren bei der SG Serkenrode/Fretter an Bord, bis zum Sommer gemeinsam mit Christian Günther. Gut deshalb, weil die „Staffel vier“ für Tobias Kleppel Neuland ist. „Persönlich hätte ich nichts dagegen gehabt, in der Bezirksliga 5 zu spielen, weil ich die Vereine dort etwas besser kenne“, verriet er, weiß aber auch, dass die Staffel 4 für den Verein die bessere und attraktivere ist und auch einige Derbys bereithält, wenn auch keine kreisinternen. „Ich musste die Vereine auch erstmal kennenlernen.“

Ich bin direkt akzeptiert und respektiert worden. Das war nie ein Problem. Tobias Kleppel, Trainer der SG Serkenrode/Fretter

Auch weil, der Aufwand geringer ist als beim Oberligisten. Zwar ist seine Verantwortung größer, aber: „Du musst nicht jeden Tag auf dem Sportplatz stehen. Und die Reisen sind natürlich nicht so lang. Da war der ganze Sonntag weg.“ Zwar tun sich auch in der Bezirksliga 4 weite Fahrten auf. Aber wenn überhaupt, machen die maximal eine Stunde aus.

In Serkenrode und Fretter traf Tobias Kleppel auf seine Mannschaft mit großem Zusammenhalt, so einer seiner ersten Eindrücke. „Der ist echt extrem hoch da“, hat er erfahren dürfen und stellt in der Rückschau fest: „Ich bin direkt akzeptiert und respektiert worden. Das war nie ein Problem.“ Ein Vorteil ist auch, dass er um die Ecke wohnt, in Weringhausen. Man kennt sich, nicht nur die Spieler und die Verantwortlichen, sondern auch das Umfeld. Nach dem Spiel ist immer ein Bierchen drin. „Da hört man immer mal Sprüche, was man besser machen müsste“, schmunzelt er. Seine bisherigen Heimspiele mit der SGV hat er übrigens ausschließlich in Serkenrode bestritten. „In Fretter habe ich noch nicht gepielt“, sagte er, um sich zu korrigieren, „doch, mit Finnentrop/Bamenohl mal, als dort der Platz renoviert wurde.“ Und es war auch gleich ein denkwürdiges Spiel, ein 5:3 gegen Wickede.

Mit seinen 33 Jahren ist Tobias Kleppel altersmäßig noch nicht weit von seinen Spielern entfernt. Andererseits bringt er schon eine gewisse Autorität mit, die aus seiner Laufbahn resultiert. Er hat Landes- bis Oberliga gespielt, hatte große Trainer wie zuletzt sieben Jahre lang Ralf Behle. Logisch, dass er von diesen Erfahrungen profitiert. „Davon konnte ich schon die eine oder andere Sache mit einbringen. Es ist schon ein großer Vorteil, wenn man darauf zurückgreifen kann.“

Kreis schließt sich

Zugleich aber ist die Arbeitsweise in der Bezirksliga eine andere als in der Oberliga, wo doch professionelle Strukturen stärker ausgeprägt sind. Ein Umgewöhnungsprozess, der erfordert, gewisse Ansprüche zurückzuschrauben. Das fing schon bei der Trainingsbeteiligung an. „In Bamenohl haben wir mit zwanzig Leuten trainiert, hier sind wir manchmal zwölf bis vierzehn, da kriegt man nicht solche Sachen gemacht wie in Bamenohl. Aber das muss einem von vorneherein klar sein.“ Klar ist auch, dass der Kader für die kommende Saison nahezu komplett zugesagt hat. „Bei einem Spieler klärt sich das noch, sieht aber gut aus.“

Ab der kommenden Saison ist Phillip Hennes Keppels Trainer-Partner. Ein fußballerisches Traumgespann, ist man versucht zu sagen. „darauf freue ich mich auch.“ Seit dem Aufstieg der SG Finnentrop/Bamenohl in die Landesliga 2012/13 spielen die beiden zusammen und zuvor in ihren Jugendmannschaften, Phillip Hennes in Ostentrop/Schönholthausen. „Mathes Kremer hat ihn dann damals wieder nach Bamenohl zurückgeholt. Jetzt schließt sich also der Kreis.“

