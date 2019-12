Thorsten Seibert wird Trainer des SV Ottfingen

Es ist der 39-jährige A-Lizenzinhaber Thorsten Seibert. Er wird ab Juli das Trainerzepter am Siepen schwingen. Ottfingens Geschäftsführer Pierre Schürholz und der Sportliche Leiter, Uwe Kipping, der in dieser Saison in Personalunion auch Trainer der 1. Mannschaft des SV Ottfingen ist, stellten den neuen Trainer gestern Abend auf einer Pressekonferenz im Klubhaus am Siepen vor

Thorsten Seibert? Da dürften vor allem die Fans der Sportfreunde Siegen hellhörig werden. Denn vom 25. September 2016 bis 3. Juni war der gebürtige Dillenburger, der jetzt in Siegen lebt, als Nachfolger von Ottmar Griffel Trainer der SF Siegen, die damals noch in der Regionalliga spielten. Zuvor war Seibert für kurze Zeit Assistent von Ottmar Griffel und davor bei den Siegener Sportfreunden Trainer der B-Junioren, die in der U17-Bundesliga kickten. Vor seiner Zeit bei den SF Siegen war Seibert Spielertrainer beim SSV Langenaubach.

Ziel ist längerfristige Zusammenarbeit

„Von Beginn an war klar, dass ich nur ein Jahr hier Trainer sein werde und dann zurück in die Sportliche Leitung gehe werde. Ich freue mich sehr und bin sehr glücklich, dass es mit der Verpflichtung von Thorsten geklappt. Es war mein Wunsch, dass er bei uns Trainer wird. Es ging alles sehr zügig. Ich kenne ihn von gemeinsamen Zeiten im Jugendbereich bei den Sportfreunden Siegen“, sagte Uwe Kipping.

Der Vertrag mit Thorsten Seibert läuft über ein Jahr, bis Sommer 2021, egal ob für die Landes- oder Bezirksliga. Aber, so stellte Uwe Kipping klar: „Unser Ziel ist eine längerfristige Zusammenarbeit. Wir wollen Kontinuität schaffen, nachdem zuletzt ja fast jedes Jahr der Trainer gewechselt wurde. Es passt menschlich top. Thorsten bekommt von mir jede Unterstützung. Wir gehen sehr optimistisch in die Zukunft. Egal in welcher Klasse wir spielen werden.“

Thorsten Seibert gab die „Blumen zurück“: „Ich freue mich, dass Uwe Kipping da ist. Auch auf das Training in der Rückrunde werde ich keinen Einfluss nehmen. Das ist noch Uwe Kippings Sache. Ich werde vielleicht mal hinter einem Busch stehen und mir das Training und Spiele ansehen oder mal eine Spielbeobachtung machen.“

Gespräche mit Spielern laufen

Man merkte dem künftigen Ottfinger Coach an, dass er sich auf seine neue Aufgabe am Siepen freut sehr freut. „Ich habe zwar noch nie im Kreis Olpe und auch nicht als Trainer in der Bezirks- oder der Landesliga gearbeitet, aber ich weiß, wer der SV Ottfingen ist. Ich habe in Siegen mit viel Herzblut gearbeitet. Das wird hier auch so sein“, versprach Seibert. Im ersten Jahr nach meinem Abschied in Siegen habe eine schöpferische Pause eingelegt. „Da habe ich ein Jahr lang keinen Sportplatz betreten. Seit Sommer 2018 arbeite ich im KPT-Team, dem Kinder-Perspektivteam des TSV Steinbach. Doch jetzt hatte ich wieder Lust, richtig einzusteigen. Das mit Ottfingen passt unter einen Hut. Deshalb habe ich zugesagt.“

Nachdem die wichtige Planstelle, die des Cheftrainers geklärt, ist, gelte es nun, die weiteren Planungen für die kommende Saison in Angriff zu nehmen. „Die Gespräche mit den Spielern laufen jetzt an. Es ist nicht ganz so leicht, weil wir ja nicht wissen, in welcher Liga wir spielen werden“, sagte Uwe Kipping. Thorsten Seibert stellte in diesem Zusammenhang klar: „Sicher werde ich Vorschläge machen, aber für die Kaderplanung sind Uwe Kipping und Pierre Schürholz zuständig.

Und dann wäre da noch eine „Baustelle“ zu beackern: Wer wird nach dem Wechsel von Julian Scheppe zur SG Finnentrop/Bamenohl neuer Co-Trainer? „Das steht noch nicht fest. Priorität haben jetzt erst mal die Spielergespräche. Es ist auch noch nicht klar, ob es wieder einen spielenden Co Trainer oder einen Co-Trainer geben wird, der an der Linie steht“, sagte Uwe Kipping.