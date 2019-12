Thomas Rath: „Ein Wechsel kam für mich nicht in Frage“

Jetzt ist das Fußball-Jahr 2019 endgültig Geschichte. Auch für die SpVg Olpe. Der Landesligist gewann das vorgezogene Spiel beim SV Brilon mit 2:1 und verschaffte sich so mächtig Luft im Kampf gegen den Abstieg. 2020.

Frage: Hand aufs Herz! Wie viele Steine sind Ihnen vom Herzen gefallen, als am Sonntag in Brilon der Schlusspfiff ertönte, Herr Rath?

Thomas Rath: Nach dem Schlusspfiff war bei dem gesamten Team die Erleichterung zu spüren. Die Schlussphase erinnerte mich ein wenig an unser vorheriges Auswärtsspiel gegen Brilon. Da führten wir bis zur 88 Minute noch mit 1:0 - sind jedoch durch zwei Standardsituationen noch mit leeren Händen nach Hause gefahren. Letztendlich muss man aber sagen, dass die drei Punkte hochverdient waren.

Sie haben jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 13 und sieben Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz 14. Ihr Sportlicher Leiter Björn Schneider meinte nach dem Sieg in Brilon, dass sie nun einem „ordentlichen Puffer“ auf die Abstiegsplätze haben. Sie haben aber auch schon ein, gegenüber dem Drittletzten Bad Berleburg sogar zwei Spiele mehr bestritten. Wie sehen Sie die Lage?

Den Sechs Punkte-Vorsprung nehmen wir gerne mit in die Winterpause. Wir sind uns natürlich der Situation bewusst, dass wir weiterhin konzentriert arbeiten müssen, damit der Vorsprung nicht wieder schmilzt. Dadurch, dass nur 14 Mannschaften in der Liga sind, kam es zu seltsamen Szenarien, die selbst Staffelleiter Ernst Moos ärgerte. Zwei Teams hatten immer spielfrei und die SpVg Olpe hatte zum Beispiel von den letzten sechs Spielen fünf Auswärtsspiele.

Haben Sie so eine kuriose Saison schon einmal erlebt?

Für den kurzfristen Rückzug von Erndtebrück II kann die Staffelleitung selbstverständlich nichts. Trotzdem muss man sich fragen, wie es sein kann, dass eine Mannschaft von sechs Spielen, fünf auswärts antreten muss. Unser einziges Heimspiel hatten wir dann ausgerechnet gegen den Tabellenführer der Liga. Insgesamt kann man also von einem sehr unglücklichen Spielplan für uns sprechen, zumal unser Auftakt nach der Winterpause wieder auswärts in Wenden stattfindet.

Trotz des „Happy Ends“ gegen Brilon: Viele „Experten“ hatten nach einigen guten Neuzugängen im Sommer doch eine bessere Saison von der SpVg Olpe erwartet. Nach sieben Spielen hatte die SpVg Olpe Sie erst fünf Punkte, nach fünf Partien stand die SpVg sieglos sogar auf dem letzten Platz. Warum haperte es vor allem am Anfang der Saison?

Die schlechte Punkteausbeute hatte mehrere Ursachen, die wir uns selbst zuzuschreiben haben. In den beiden ersten Spielen der Saison haben wir jeweils die erste Halbzeit komplett verschlafen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben kaum ein Mittel gefunden, unsere Defensive zu entlasten. In den Spielen drei und vier konnten wir eine Vielzahl klarer Chancen nicht verwerten, was uns letztendlich auch einige Punkte gekostet hat. So kam das eine zum anderen. Ich brauche hier nicht davon anfangen, dass wir uns als Mannschaft einen anderen Saisonstart versprochen haben.

Haben Sie in der ganz schwachen Anfangsphase oder bei einigen Rückschlägen in der Hinrunde mal insgeheim an die Abstiegssaison 2017/18 gedacht?

Nein, nicht mal ansatzweise. Ich weiß wieviel Potential in unserer Mannschaft steckt. Wenn wir jedes Spiel konzentriert angehen und weiterhin auf dem Trainingsplatz gut arbeiten, dann werden wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Wo stünde die SpVg Olpe ohne Jannik Buchen? Er hat allein zwölf der insgesamt 30 Olper Tore, darunter auch die beiden Treffer in Brilon, erzielt. Ist Ihr Spiel zu sehr von Ihrem Torjäger abhängig?

Höchstwahrscheinlich stünden wir in der Tabelle nicht dort, wo wir jetzt stehen. Jannik hat aktuell einen richtig guten Lauf und ist für uns zurzeit eine Art Lebensversicherung. Er schießt viele wichtige und auch unfassbare schöne Tore, wie zum Beispiel das Siegtor zum 2:1 gegen Brilon. Jeder Torjäger einer Mannschaft ist schwer zu ersetzen. Trotzdem gibt es bei uns in den Reihen einige weitere Spieler, die auch für Tore gut sind.

Nach dem achten Spieltag kam der Trainerwechsel von Thomas Hütte zu Ottmar Griffel. In den neun Spielen holte 13 Punkte. War der Trainerwechsel der richtige Schritt zur richtigen Zeit?

Zuerst ist festzuhalten, dass Thomas aus freien Stücken dem Vorstand und anschließend uns Spielern seinen Abschied begründet und mitgeteilt hat. Die Entscheidung hatten wir zu respektieren. Dass Ottmar dann kurzfristig die Mannschaft übernommen hat, war für den Verein und für uns ein Glücksgriff. Der frische Wind tat der Mannschaft von Anfang an gut und es wurde an einigen Stellschrauben gedreht. Wir sind aktuell mit der Punkteausbeute nach dem Wechsel zufrieden.

Was sind Ottmar Griffels Stärken?

Ottmar ist ein sehr erfahrener Trainer, der schnell die Stärken und auch Schwächen der Spieler erkennt. Er hat die Fähigkeit, das Bestmögliche aus einer Mannschaft zu holen und kommt mit seiner Art und Weise hervorragend bei der noch jungen Mannschaft an. Zudem ist er ein ausgesprochen guter Motivator und erkennt und spricht Situationen klar an.

Sehen Sie sich als Kapitän und erfahrenster Spieler als „verlängerter Arm“ des Trainers?

Als Kapitän der Mannschaft agiert man auf dem Platz selbstverständlich auch als verlängerter Arm des Trainers. Jedoch haben wir einige Führungsspieler, wie Jannik, Fabian und Kevin, die ebenfalls Verantwortung übernehmen.

Ein Blick zurück: Wie sehr ärgert sich noch der Abstieg aus der Westfalenliga 2018 oder ist das Thema abgehakt?

Wir hatten im Abstiegsjahr einen breiten Kader mit erfahrenen Spielern. Mit der Mannschaft durftest du im Normalfall nicht absteigen. Auf Grund der schwachen Rückrunde war der Abstieg jedoch verdient. Das Thema ist aber abgehakt.

Nach dem Abstieg verließen 14 Spieler die SpVg Olpe. Sie sind als einer der wenigen Routiniers geblieben. Warum?

Ich gehörte zu denjenigen, die ihre Zusage sehr früh für die nächste Saison gegeben haben. Noch während der Saison haben sich dann einige wenige Abgänge abgezeichnet, die klar kommuniziert und verständlich begründet wurden. Die letztendliche Anzahl an Abmeldungen hat mich doch schwer verwundert. Wo sonst nach einem Abstieg der direkte Wiederaufstieg als Ziel angestrebt wird, konnten wir uns auf eine harte Saison gefasst machen. Nach meiner Zusage hätte ich es allerdings nicht übers Herz bringen können, die SpVg Olpe in dieser Situation zu verlassen und bei einem anderen Verein normal weiterzuspielen. Zusage bleibt Zusage.

Gab es Anfragen von anderen Vereinen?

Anfragen gab es. Aber wie schon erwähnt, ein Wechsel kam für mich nicht in Frage.

Ein Blick nach vorn. Jetzt haben Sie bis zum nächsten Spiel am 8. März fast drei Monate Pause. Wie froh sind Sie, jetzt erstmal die Beine in Sachen Fußball erstmal eine Weile hochlegen zu können?

Ja doch, sehr. Ich versuche, in den Pausen möglichst viel Abstand zum Fußball zu halten, mich zu regenerieren und mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Da geht es mir wir wahrscheinlich wie den meisten Fußballern.

Welche sportlichen und privaten Ziele haben Sie für das Jahr 2020?

Mein sportliches Ziel ist es, möglichst früh den Nichtabstieg perfekt zu machen und im Kreispokal zu gewinnen. Privat liegt ein spannendes Jahr vor mir, auf das ich mich schon sehr freue und hoffe natürlich, dass alles wie geplant verlaufen wird.