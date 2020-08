Tennis: Blau-Weiß Attendorn zurück in der Verbandsliga

Attendorn. Ungeschlagen kehrt nach einjähriger Pause die Mannschaft Herren 40+ des Tennisclubs Blau-Weiß Attendorn in die Verbandsliga zurück.

Frank Weißmann, Mannschaftsführer Carsten Heimes und Philip Fries behielten in der Sommersaison ihre weiße Weste an und siegten in allen Begegnungen. Kim Zamutek und Dirk Gehrmann mussten eine Niederlage hinnehmen. Magnus Hengstebeck, Gerd Meurer und Andre Moog unterstützten die Mannschaft jeweils in einem Spiel und konnten ebenfalls einen Sieg verbuchen.

5:1 im entscheidenden Spiel

Im letzten entscheidenden Spiel gegen Lüdenscheid 1899 stand es bereits nach den Einzeln 5:1 für die Attendorner, so dass die Doppel keinen Einfluss mehr auf das Endergebnis hatten. Es süielten: Frank Weißmann, Kim Zamutek, Carsten Heimes, Philip Fries, Dirk Gehrmann, Gerd Meurer, Matthias Bolzau und Magnus Hengstebeck. Nunmehr verfügt der TC BW Attendorn mit der Herren 40+ sowie den Herren 60+ über 2 Teams, die den Club im nächsten Jahr in der Verbandsliga vertreten.