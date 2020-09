TC Kirchhundem: Herren 70 stehen vor Aufstiegsendspiel

Die Herren 70 des TC RW Kirchhundem spielen am Samstag gegen BW Schwelm um den Aufstieg in die Verbandsliga.

Kirchhundem. Mit einem Sieg ist der Aufstieg perfekt: Die Herren 70 des TC Kirchhundem stehen vor ihrem wichtigsten Saisonspiel.

Zum spannenden Finale der Herren 70-Tennisteams des TC Kirchhundem und Schwelm kommt es am Samstag ab 11 Uhr in Kirchhundem.

Beide hatten vor den Ferien souverän ihre Gruppen gewonnen und kämpfen nun um den Aufstieg in die zweithöchste Liga im westfälischen Tennis, die Verbandsliga. Dabei dürften die Cracks aus Schwelm leicht favorisiert sein, treten sie doch mit LK12-Spielern an Position eins und zwei an.

Die Kirchhundemer werden jedoch alles daran setzen, ihren Aufstiegstraum zu realisieren. Folgende Akteure sollen im Einzel antreten: An Position eins spielt mit Ulli Hansel ein erfahrener Linkshänder, dessen Vorhand und Aufschlag mächtig Druck ausüben können. Norbert Blum an Position zwei, ebenfalls Linkshänder, stellt seine Gegner oft durch einen unangenehmen Slice-Aufschlag und seine stark unterschnittene Rückhand vor Probleme.

Hoffen auf zahlreiche Unterstützung

An Position drei tritt Mannschaftsführer Reinhard „Max“ Thiedemann an, der durch sein sicheres Spiel eher den Gegner zu Fehlern einlädt, als selbst druckvoll zu punkten. Mit Günter Dinkel an Position vier spielt der dritte Linkshänder im Team, der allen Sportfreunden noch als Mittelfeldregisseur aus alten alten TuRa- und FC-Zeiten in bester Erinnerung sein dürfte.

Ihn plagen jedoch seit einigen Wochen Knieprobleme. Mit Josef Pott steht ein lauf- und konditionsstarker Spieler als Ergänzung bereit, der in den vergangenen Spielen jeweils im Doppel eingesetzt wurde. Komplettiert wird das Team durch Georg Duwenhögger, der für sich eindeutig das Doppelspiel favorisiert.

Die jung gebliebenen Sportler freuen sich über zahlreiche Unterstützung bei ihrem Aufstiegsbemühen. Wie jedoch zurzeit erforderlich, müssen sich alle Zuschauer mit ihren Kontaktdaten in eine Liste eintragen und es gelten auf der Anlage die Corona-Schutzbestimmungen des Landes NRW sowie des Westfälischen Tennisverbandes, die per Aushang am Eingang einzusehen sind.

Der Zeitplan: 11 Uhr: Einzel Nr. 2 und 4, 12.30 Uhr: Einzel Nr. 1 und 3, 14.30 Uhr: Zwei Doppel.