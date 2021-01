SV Türk Attendorn: Corona bringt Favoriten ins Straucheln

Attendorn Als Titelanwärter ist der SV Türk Attendorn in die Saison gestartet. Doch Corona-Infektionen sorgen für ständige Unterbrechungen.

„Wir denken nicht an Corona, wenn wir Fußball spielen“, sagt Yasin Colak. Aber das tückische Virus hat die Mannschaft des jungen Spielertrainers in diesem Jahr gleich mehrfach ausgebremst. „Viele unterschätzen das. Es kann jeden treffen“, macht sich Colak nichts vor und blickt auf ein denkwürdiges Jahr 2020 für seinen SV Türk Attendorn zurück.

Die abgebrochene Saison 2019/20 beendete der A-Kreisligist auf dem dritten Tabellenplatz. „Der Saisonabbruch hat uns gestoppt“, ist Yasin Colak nach wie vor überzeugt, dass sein Team gute Chancen gehabt hätte, bis zuletzt um den Aufstieg in die Bezirksliga mitzuspielen. Aber den Sprung nach oben schafften am Ende dank der Quotientenregel RW Lennestadt und SV Rothemühle. „Wir hätten beide Aufsteiger noch zuhause gehabt“, so Colak. Aber Corona spielte den ambitionierten Attendornern den ersten Streich.

Pokalsensation vor dem Saisonstart

Nach der langen Pause ging es im August für den SV Türk Attendorn endlich weiter – und wie. Am 19. August gelang dem Außenseiter die Pokalsensation, das Colak-Team schlug im Halbfinale des Krombacher Kreispokals den haushohen Favoriten und Oberligaaufsteiger SG Finnentrop/Bamenohl und zog ins Endspiel ein. Eine Woche später musste sich der A-Kreisligist erst im Elfmeterschießen dem Landesligisten SpVg Olpe geschlagen geben.

Eine Niederlage, mit der die Hansestädter leben konnten und die Mut machte für die neue Meisterschaftsrunde. In die Saison 2020/21 startete der SV Türk als erklärter Favorit. Aber wieder entpuppte sich Corona als Spielverderber.

Vier Coronafälle in der Mannschaft

Die Saison war erst wenige Wochen alt, da wurden gleich vier Spieler des Attendorner A-Kreisligisten positiv auf das Virus getestet. Die komplette Mannschaft musste zwei Wochen in Quarantäne. Die Meisterschaft ging weiter, aber ohne den SV Türk Attendorn. Am 25. Oktober durfte der auf Platz acht abgerutschte Aufstiegsfavorit wieder auf den Platz und setzte sich zu Hause mit 3:0 gegen den FC Langenei/Kickenbach durch. Aber die Konkurrenz, allen voran Spitzenreiter SV Heggen, war inzwischen davongezogen: mit Spielen und Punkten.

„Wir sind mittwochs aus der Quarantäne gekommen und haben sonntags gespielt. Dazwischen haben wir zwei Mal trainiert. Aber mehr als die Basics konnten wir nicht machen“, erinnert sich Yasin Colak noch gut an den Wiedereinstieg unter erschwerten Bedingungen. „Zwei Wochen zuhause herumsitzen und nicht rauszukommen“, das war aber nicht das Schlimmste für den Spielertrainer des SV Türk und seine Mannschaftskollegen. Vier von ihnen hatten sich mit dem Corona-Virus infiziert. „Zum Glück ist es dabeigeblieben“, sagt Colak.

Unklar, wo sich Spieler infizierten

Bis heute wissen einige der Fußballer nicht, wo sie sich angesteckt haben. Der Krankheitsverlauf war höchst unterschiedlich. Einen Türk-Spieler erwischte es besonders schlimm. Er lag eine Woche im Bett oder auf der Couch, fühlte sich schlapp und matt. Der Geruchs- und Geschmackssinn war weg, Tee schmeckte wie Wasser. „Das war echt heftig“, berichtet Yasin Colak und spricht von einem „unfreiwilligen Lerneffekt“.

In seiner Mannschaft, ist der Spielertrainer überzeugt, unterschätze jedenfalls keiner mehr die Ansteckungsgefahr des tückischen Virus. Nach den Erfahrungen mit Corona in seinem Team ist Colak nachdenklich geworden und stellt sich die Frage, wie wohl ältere Menschen mit der Krankheit klarkommen, wenn schon junge, trainierte Sportler so davon betroffen werden.

Nach Quarantäne kommt der Lockdown

Kaum hatte der SV Türk Attendorn den Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen, wurde die Saison 2020/21 auch schon wieder unterbrochen. Tabellenführer SV Heggen konnte am 28. Oktober noch am heimischen Daspel gegen den FC Langenei/Kickenbach (5:1) spielen. Auch der Zweitplatzierte SV Dahl/Friedrichsthal durfte an diesem Mittwochabend zuhause gegen die SG Kirchveischede/Bonzel (7:2) ran.

Einen Tag später wäre der SV Türk beim FC Lennestadt II gefordert gewesen. Doch diese Begegnung wurde wie alle anderen Spiele der Kreisliga A abgesetzt. Seitdem ruht der Meisterschaftsbetrieb in Westfalen und damit auch im Fußballkreis Olpe. Die Hoffnung auf ein gutes Ende für seinen Verein hat Yasin Colak aber nicht aufgegeben. Auch wenn der Spielertrainer des SV Türk Attendorn nicht weiß, ob und wann die Saison fortgesetzt wird. „Wenn wir unsere drei Nachholspiele aus der Hinrunde gewinnen, dann ist noch alles drin. Aber wir müssen erst einmal trainieren dürfen. Alles ist noch offen. So eine lange Pause hatte meine Jungs noch nie.“

Eines will Yasin Colak auf einen Fall erleben: Dass Spielverderber Corona seiner Mannschaft zum vierten Mal einen Strich durch die Rechnung macht.