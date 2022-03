SV Rothemühle: Tag der offenen Tür gegen FC Eiserfeld

Rothemühle. Nach vier Absagen ging das Nachholspiel zwischen SV Rothemühle und FC Eiserfeld in der Fußball-Bezirksliga 5 über die Bühne. Es bot einiges.

Es war ein Tag der offenen Tür am Rothenborn. Der SV Rothemühle gewann das Nachholspiel gegen den FC Eiserfeld mit 6:3 (3:2) und hat sich mit 28 Punkten im oberen Drittel der Liga festsetzen können. Über die Höhe des Ergebnisses gibt es keine zwei Meinungen. Eine Energieleistung der personell massiv geschwächten Rothemühler Mannschaft.

So fiel kurz vor Spielbeginn auch noch Henrik Boßert der spielende Co-Trainer krankheits bedingt aus. Die Roten siegten über Kampf und anschließend auch mit spielerischen Mitteln gegen einen auf allen Ebenen enttäuschenden FC Eiserfeld.

Es war auch der Tag der Ballermänner der Bezirksliga, der des Rothemühler Moritz Schweitzer und Marius Dreker vom FC Eiserfeld. Jeder traf drei Mal ins Schwarze. Es begann mehr als schlecht für die Hausherren. Die Gäste aus dem Südsiegerland gingen durch Marius Dreker in der 8. Minute per Foulelfmeter nach einem Foulspiel von Nico Gerich am Eiserfelder Marc-Steffen Freund mit 1:0 in Führung. Nach einer präzisen Flanke von Marc-Steffen Freund erhöhte FCE-Kapiän Marius Dreker sogar auf 2:0. Ein Hallo-Wach für die Truppe des Rothemühler Spielertrainers Daniel Morillo. Peter Lips (23.) und Moritz Schweitzer (25.) erzielten den 2:2-Ausgleich.

Steffen Schuchert machte in der 30. Minute noch den 3:2 Pausenstand perfekt. Nach dem Seitenwechsel schaffte der Eiserfelder Marius Dreker (59.) wieder den 3:3 Ausgleich. Die Schützlinge des Eiserfelder Trainers Jan Fünfsinn vergaben die große Möglichkeit, wieder mit 4:3 in Führung zu gehen, doch Felix Weber vergab freistehend. Im Gegenzug konnten die Hausherren das Momentum nutzen und Moritz Schweitzer (58.) erhöhte nach Pass von Kerim Sahli auf 4:3. Nun waren alle Messen am Rothenborn gelesen. Moritz Schweitzer (85.) und erneut Karim Sahli (88.) zum 6:3 Enstand machten engültig den Deckel drauf.

Entsprechend stolz war Spielertrainer Daniel Morillo der in dieser Begegnug voran ging: „ Wir haben nach dem Rückstand einfach mehr gewollt ,denn der FC Eiserfeld kam in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel, aber wir haben das Momentum genutzt“.

SV Rothemühle: Korn; Lips, Schollmann, Schuchert, Morillo, Schweitzer, Gerich (90. Kramer), Sahli, Winheller, Bremicker, Gaumann (81. Reiswisch).