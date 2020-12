SV Rothemühle setzt weiter auf Daniel Morillo und Hendrik Boßert

Rothemühle. Fußball-Bezirksligist SV Rothemühle geht mit seinem aktuellen Trainertandem auch in die kommende Saison.

Das teilte Dominik Quast, Vorstand Sport beim SV Rothemühle, am Mittwoch mit. Während der 31-jährige Hilchenbacher Daniel Morillo bereits in seine vierte Saison als Trainer des Fußball-Bezirksligisten geht, gab auch sein spielender Co-Trainer Hendrik Boßert die Zusage. Der gebürtige Heider war zur aktuellen Spielzeit von Westfalenligist FSV Gerlingen zurück zu seinem Heimatverein gewechselt und trug mit starken Leistungen zum hervorragenden Saisonstart des aktuellen Tabellenfünften bei. Mit Kapitän Bastian Kraft bleibt zudem ein weiterer Eckpfeiler am Rothenborn.

Die Verantwortlichen des Ressort Sport, Dominik Quast und Eric Barthel, zeigten sich hocherfreut: „Daniel Morillo und Bastian Kraft sind nicht nur aus sportlicher Sicht Leuchttürme unseres Vereins, sondern auch ganz tolle Menschen. Sie haben die großen, aber auch die schlechten Zeiten des SVR miterlebt und den Verein wieder dorthin geführt, wo wir uns selber sehen. Viele andere wären sicherlich einen leichteren Weg gegangen. Wir hoffen damit auch ein Zeichen an den Rest der Truppe zu senden, denn die Mannschaft ist auf und neben dem Platz auf einem tollen Weg.“

Auf einem tollen Weg befindet sich auch die 2. Mannschaft des SVR, die zur Corona-Pause im ganz sicheren Fahrwasser in der Kreisliga C steuert. Mit der Zusage von Trainer Torsten Leis macht der Verein den Verlängerungshattrick in der sportlichen Führung der Seniorenmannschaften komplett.