SV Rahrbachtal setzt auf seine Aufstiegsmannschaft

Rahrbachtal. Bezirksliga-Aufsteiger will „Mammutaufgabe Klassenerhalt“ ohne externe Neue schaffen.

Seit Donnerstag befindet sich auch Bezirksliga-Aufsteiger SV Rahrbachtal im Vorbereitungstraining für die erste Bezirksliga-Saison des Vereins seit 71 Jahren.

17 Spieler konnte Spielertrainer Venhar Bivolaku und sein Spielender Co-Trainer, Torwart Oliver Schnitzler, zum Aufgalopp im Sportpark Rahrbachtal begrüßen.

„Es liegen sehr intensive Wochen hinter uns. Aber jetzt ist es wichtig, schnell vom Party-Modus in den Aktivmodus umzuschalten. Denn auf uns wartet eine ganz schwere Aufgabe“, so Venhar Bivolaku.

Unter den 17 Spielern waren keine externen Neuzugänge. Mit Konrad Alff und Leon König kommen zwei Spieler aus der A-Jugend. Außerdem kehrt Mario Körner nach langer Verletzungspause (Kreuzbandriss) zurück. „Klar hätten wir gerne den einen oder anderen neuen Spieler geholt. Aber da wir bis zum letzten Spieltag nicht wussten, in welcher Liga wir spielen würden, war das schwierig. Zusagen konnten wir ja nicht machen“, sagt Venhar Bivolaku. Ihm sei bewusst, dass es sehr schwer werde. Aber, so Bivolaku weiter: „Wenn alle fit bleiben, haben wir genug Potenzial im Team, um den Klassenerhalt zu schaffen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Bezirksliga.“

Dem stimmt Oliver Schnitzler zu: „Klar ist die Kaderbreite etwas dünn. Es dürfen nicht viele wegbrechen, sonst wird es schwer. Wir sind klar der Underdog der Liga. Aber vielleicht liegt darin auch unsere Chance für uns. Ich bin optimistisch, dass wir es packen können.“

Auch Vorsitzender Ralf Ochsenfeld ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst. Aber er betont: „Klar wird das eine Mammutaufgabe. Wir haben auch nicht die finanziellen Möglichkeiten andere. Wir werden von unserer Philosophie, mit jungen und eigenen Spielern zu arbeiten, nicht abrücken. Auch nicht für die Bezirksliga.“

Hauptaugenmerk auf Defensive

19 Trainingseinheiten, darunter ein zweitägiges Trainingslager im Sportpark Rahrbachtal (29.//30. Juli) stehen auf dem Programm. Venhar Bivolaku legt das Hauptaugenmerk zunächst auf die Defensive. „Wir haben zu viele Tore kassiert. Vorne sind wir immer für ein Tor gut. Außerdem müssen wir den Weggang von Baran Turhan , der zum FC Lennestadt ging, kompensieren. Da werden wir in den nächsten Wochen verstärkt dran arbeiten.

Große Freude herrscht beim SV Rahrbachtal darüber, dass der Verein wie gewünscht in der Bezirksliga 5 spielen darf. „Wir haben den Antrag auf Einteilung in die starke Bezirksliga 5 bewusst gestellt. Wir freuen uns , dass unserem Wunsch entsprochen wurde. Viele reizvolle Derbys warten auf uns.

Zunächst einmal gibt es drei Testspiele: 18. Juli gegen Westfalenligist FC Lennestadt (H), 29. Juli FC Finnentrop (H), 3. August in Brachthausen. Dazu kommt für den Titelverteidiger das Gemeindepokalturnier zuhause am 25. Juli (Gegner FC Kirchhundem, SG Albaum/Heinsberg) und möglicherweise die Endrunde am 27. Juli.

