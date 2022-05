SV Rahrbachtal feiert Rückkehr in die Kreisliga A

Rahrbach/Welschen Ennest. Das Ergebnis war knapp, doch das interessierte niemanden mehr. Mit einer rauschenden Party feiert der Klub den Aufstieg.

Ein Riesenjubel entbrannte am Donnerstag kurz vor 21 Uhr, als Schiedsrichter Jens Alexander das Kreisliga-B-Spiel zwischen dem SV Rahrbachtal und dem VSV Wenden II abpfiff. Durch den 2:1-Sieg war der Aufstieg des SV Rahrbachtal und damit die Rückkehr in die Kreisliga A perfekt.

Es war noch einmal eine ganz schöne Zitterpartie, die die Rahrbachtaler ihren Fans gegen Wenden II boten. Dabei fing alles wir gemalt an. Henning Zöllner erzielte bereist in der dritten Minute das 1:0. Doch Seven Hinze gelang schon vier Minuten später der Ausgleich. In der Folgezeit hielten die Gäste Wendener dagegen. Vor allem Torwart Thomas Löhr hielt glänzend. In der 77. Minute war aber auch Löhr machtlos, als ein Kopfball von SVR-Kapitän Yllnor Seferi zum 2:1 einschlug. Rahrbachtal brachte den knappen Vorsprung über die Ziellinie. Danach brachen alle Dämme.

Dritter Aufstieg für Bivolaku

Trainer Venhar Bivolaku strahlte trotz mehrerer Bierduschen, die er über sich ergehen lassen musste, über das ganze Gesicht: „Es ist einfach ein tolles Gefühl. Über die ganze Saison hinaus haben wir uns den Aufstieg verdient. Man darf auch nicht vergessen, dass wichtige Spieler wie Philipp Scheppe wegen verletzt ausfielen und auch Moritz Färber zuletzt nicht mehr dabei war.“ Für Venhar Bivolaku war es nach den Aufstiegen mit dem FC Kirchhundem (Bezirksliga 2012) und FC Lennestadt (Westfalenliga 2018) der dritte Aufstieg seiner Karriere. „Das war aber der erste als Trainer. Das ist dann doch noch einmal was Besonderes, weil man da für alles verantwortlich ist“, sagte Bivolaku.

Riesenfreude herrschte auch bei Moritz Färber. Der Medizinstudent lebt seit Anfang März in der Schweiz. Für das Spiel gegen Wenden II war er extra angereist „Um halb sechs bin ich mit dem Zug in Siegen angekommen. Neun Stunden war ich unterwegs“, verriet Färber. „Ich wollte unbedingt dabei sein. So einen Aufstieg macht man vielleicht zwei Mal im Leben mit Dafür opfere ich gerne meine Zeit“, sagte Moritz Färber, für den der Aufstieg auch ein vorgezogenes Geschenk zu seinem 25. Geburtstag am Sonntag ist.

Trainer Venhar Bivolaku freut sich über seinen ersten Aufstieg als Trainer. Foto: Michael Meckel

Ochsenfeld: „Das war eine schwierige Geburt“

Nach dem Aufsteigerduell bei der SG Finnentrop/Bamenohl geht es am Sonntagabend zurück in die Schweiz. Ende Juni kehrt Färber dann in die Heimat zurück und wird in der nächsten Saison wieder für den SV Rahrbachtal auf Torejagd gehen. Moritz Färber: „Ich freue mich sehr, dass wir nach fünf Jahren wieder in der Kreisliga A spielen. Nachdem wir in den letzten Jahren den Aufstieg mehrfach knapp verpasst haben, haben wir ihn diesmal verdient.“

Das sieht auch Rahrbachtals Vorsitzender Ralf Ochsenfeld so. „Heute war es eine schwierige Geburt. Wenden war der erwartet schwere Gegner. Unter dem Strich haben wir aber die nötigen Punkte geholt, die noch fehlten, worüber ich mich sehr freue. Insgesamt war es ein langer Weg durch die ganze Corona-Geschichte. Vor zwei Jahren waren wir schon knapp dran. Aber vor allem im letzten Jahr, als wir zehn Auftaktsiege feiern konnten, die dann annulliert wurden.“

Zwei Jahre ausgebremst worden

Man müsse die Jungs dafür loben, dass sie immer wieder den Ehrgeiz aufrechterhalten haben, den Aufstieg zu schaffen. Wenn man zwei Jahre ausgebremst wird, ist das nicht unbedingt selbstverständlich. Die Jungs haben sich den Aufstieg einfach verdient. Es macht mit der Truppe einfach Spaß.“ Ein Sonderlob gab es natürlich für Spielertrainer Venhar Bivolaku. „Dass wir Venhar 2019 für uns gewinnen konnten, war natürlich für ein absoluter Glücksgriff“, so Ralf Ochsenfeld.

Der neuen Saison sieht Ralf Ochsenfeld optimistisch entgegen: „Vielleicht werden wir noch einen oder zwei Spieler holen. Aber man darf nicht vergessen, dass mit Philipp Scheppe und Moritz Färber zwei ganz wichtige Spieler zurückkommen, die uns zuletzt doch sehr gefehlt haben.‘

Und dann gibt es noch ein weiteres Highlight für den Verein. Am 15. Mai wird im Spiel gegen Bleche/Germinghausen der alte Kunstrasen verabschiedet. Und neben dem neuen Grün kommt die neue Tribüne in den Sportpark Rahrbachtal, auf die sich nicht nur Ralf Ochsenfeld und seine Vorstandsmitglieder, sondern auch alle Mitglieder sehr freuen.

