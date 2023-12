SV Rahrbachtal: 100 Jahre Vereinsgeschichte auf 102 Seiten

Welschen Ennest Auf ein bewegtes Jahrhundert blicken die Fußballer des SV Rahrbachtal zurück.

Wer als Fußballfan im Rahrbachtal – und auch darüber hinaus – noch kein passendes Weihnachtsgeschenk hat, dem kann geholfen werden. Seit vergangener Woche ist die Chronik „100 Jahre SV Rahrbachtal“ erhältlich. Im Rahmen eines Frühschoppens wurde die Chronik im Speisesaal der Welschen Ennester Schützenhalle vorgestellt.

Die Arbeit kann sich wahrlich sehen lassen. Auf 102 Seiten hat die sechsköpfige Redaktion die Geschichte des Vereins von seiner Gründung 1923 über Fusion des FC Welschen Ennest mit der SpVg Rahrbach zum SV Rahrbachtal im geschichtsträchtigen Jahr 1989 bis heute in Wort und vor allem vielen Bildern Revue passieren lassen.

Mehr zum Thema

Zum federführenden Redaktionsteam gehörten Vorsitzender Ralf Ochsenfeld, Ehrenvorsitzender Stephan Ochsenfeld, Junioren-Koordinator Hartmut Mönig, Altliga-Koordinator Stefan Stupperich, Michael Meckel und als „Koordinator“ Olaf Thielbeer, ohne den das Projekt in knapp acht Monaten wohl kaum zu bewältigen gewesen wäre. Dazu kamen viele Helfer im Hintergrund, die Texte, Fotos und jede Menge Anzeigen organisierten und einbrachten.

Letzte Chronik vor 25 Jahren

Ralf Ochsenfeld blickte auf die arbeitsreichen acht Monate – praktisch von Ostern bis Weihnachten - zurück: „Am 12. April haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Es waren viele lange Abende, an denen es auch kontroverse Diskussionen gab und wir uns auch einiges um die Ohren gehauen haben.“

Dazu gehörte zu Beginn unter anderem auch die Frage, ob überhaupt eine Chronik nötig sei. „Das war aber schnell vom Tisch“, betonte Ralf Ochsenfeld, „wir waren uns einig, dass ein 100-jähriges Jubiläum einmalig ist und wir etwas Besonderes für unsere Mitglieder schaffen müssen. Ich glaube, es ist einfach schöner, etwas Festes in den Händen zu haben, als Fotos und Texte immer nur am PC zu sehen und zu lesen.“

Und alle machten mit. Basierend auf die Chronik zum 75-jährigen Jubiläum 1998 wurde die neue Chronik – in Hochglanz - erstellt. Bilder von damals wurden teilweise koloriert sowie nach weiteren Fotos aus „alten Zeiten“ gesucht – und gefunden. Da wurden tolle Erinnerungen wach.

Highlights der Chronik sind natürlich Fotos aus vergangenen Zeiten. Hier Schnappschüsse aus den Jahre 1946 bis 1969. Foto: SV Rahrbachtal

Dann ging es natürlich mit der sportlichen Entwicklung des Vereins seit 1998 weiter. Und die hat es durchaus in sich. Allein seit 2011 stieg die 1. Mannschaft vier Mal auf und zwei Mal ab. Dazu gab es viele spannende Spielzeiten, in denen der SV Rahrbachtal nur haarscharf – entweder am letzten Spieltag (2019) oder sogar erst in der Relegation (2014) – am Aufstieg vorbeischrammte. Die 2. Mannschaft stieg seit 1998 drei Mal auf (2006, 2009 und 2023). Highlight der sportlichen Entwicklung des SV Rahrbachtal war ohne Zweifel der Aufstieg der 1. Mannschaft in die Bezirksliga im Sommer 2023.

Darüber hinaus gibt es Berichte und Fotos von allen Abteilungen von allen aktuellen Mannschaften sowie von Bauarbeiten an den diversen Sportplätzen, die es in den vergangenen 100 Jahren zwischen Rahrbach und Benolpe gab. Da darf der Bau des Kunstrasens 2006 und die Renovierung des Sportparks Rahrbachtal mit neuem Kunstrasen und dem Tribünenbau im Jahr 2022 natürlich nicht fehlen.

Kommersabend noch eingefügt

Der ursprüngliche Plan, die Chronik bereits zum Kommersabend am 21. Oktober fertigzustellen, wurde leider nicht erreicht. Aber mit etwas Verspätung war es nun so weit. „Auch da gab es schon ein paar Zweifel, ob wir das packen. Wir hatten im Vorstand auch noch ein paar andere Sachen an der Backe. An 20. November war Abgabetermin für den Druck. Das letzte Foto ist noch am 19. November eingebaut worden. Die letzten Wochen waren schon sportlich. Da sind manche E-Mails und Whats-App-Nachrichten zwischen uns hin- und hergewandert. Aber jetzt haben wir erstmal wieder 100 Jahre Zeit“, schmunzelt Ralf Ochsenfeld.

Und der SVR-Vorsitzende ist über die Verzögerung inzwischen sogar froh: „So konnten wir auch noch unseren tollen Kommersabend gebührend in der Chronik würdigen. Ich muss sagen, dass aus meiner Sicht wirklich eine tolle Chronik entstanden ist. Viel Besseres habe ich hinsichtlich einer Chronik noch nicht gesehen.“

Auch „Koordinator“ Olaf Thielbeer war stolz über das Erreichte: „Im Prinzip kann ich von mir aus sagen, dass die Zuarbeit durch die Ehrenamtlichen sehr gelungen war und sich alles durch ein funktionierendes Miteinander gut zusammenfügen ließ. Das war auch vor allem einem sehr gepflegten Archiv zu verdanken, dass der Ehrenvorsitzende, Stephan Ochsenfeld, mit gutem Überblick in seiner Obhut hatte. Wichtig war auch, dass wir schnell einen Konsens zum Grundlayout hatten, mit dem man direkt arbeiten konnte.“

Chronik bei Vorstandsmitgliedern erhältlich Die Chronik ist bei allen Vorstandsmitgliedern zum Preis von 19,23 Euro erhältlich. Ralf Ochsenfeld bedankte sich bei allen, die bei der Erstellung der Chronik mitgeholfen haben. Und er bedankte sich auch bei den Sponsoren, Firmen und Gewerbetreibenden, ohne die die Erstellung der Chronik nicht möglich gewesen wäre. Das letzte Großereignis des SV Rahrbachtal im Jubiläumsjahr 2023 steht kurz vor der Tür. Vom 28. bis 29. Dezember ist der SVR Ausrichter und Titelverteidiger des Hallenfußball-Gemeindepokalturniers in Kirchhundem (wir berichten noch).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe