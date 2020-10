SV Ottfingen und FC Altenhof: Gegensätze treffen aufeinander

Ottfingen. Die Derby-Serie im Wendener Land geht am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga 5 weiter.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht das Lokalderby zwischen dem SV Ottfingen und dem unmittelbaren Nachbarn FC Altenhof am Sonntag um 15.30 Uhr.

Es treffen zwei unterschiedliche Ansprüche und Ziele aufeinander. Den SV Ottfingen hatte man weiter oben erwartet, den FC Altenhof nicht so weit oben. Die Truppe des neuen SVO-Trainers Thorsten Seibert steckt aktuell im Keller der Liga, doch ein positiver Trend ist seit den letzten beiden Begegnungen unverkennbar. Der 5:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Mudersbach/Brachbach und ein 2:2 nach einem starken Auftritt beim VfR Rüblinghausen lassen auf Besseres hoffen.

Doch: „Trotz des Aufschwunges der letzten Spiele ist ein Heimsieg Pflicht“, erklärte Uwe Kipping, der sportliche Leiter des SV Ottfingen, „der derzeitige Abstiegsplatz ist einfach zu wenig. Bei der schwierigen Gesamtlage kann ein Sieg im Derby ein Start für eine bessere Zeit werden“. Fehlen werden Luigi Valido (Operation), Janis Kipping, Nico Bröcher mit fünfter gelber Karte, sowie Kubilay Basolgu.

Der FC Altenhof schwimmt seit Saisonbeginn auf einer Erfolgswelle. Die Mannschaft verfügte schon in der vergangenen Saison über großes Potenzial. Im Sommer wurde der Kader dann punktuell verstärkt, und die Neuverpflichtungen saßen. An den zweiten Platz haben die größten Optimisten nicht geglaubt. Es läuft einfach rund. Veränderungen in der Hackordnung und eine personelle Runderneuerung sind die Gründe.

Durch einen 5:0-Heimsieg gegen den VfL Klafeld-Geisweid stürmten die Grün-Weißen vom Winterhagen auf den zweiten Tabellenplatz. Die Mannschaft ist enger zusammengerückt. Das Trainingslager vor der Saison in Wiemeringhausen, sowie die neuen Leitwölfe Kevin Becker oder Marcel Hagenbäumer sind der eigentliche Grund. Eine hochmotivierte Truppe überzeugte beim 4:0-Auswärtssieg beim VfR Rüblinghausen und einem klaren 5:0-Heimsieg gegen den VfL Klafeld/Geisweid. 9:0 Tore in den letzten Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Die Torschützen sind breit gestreut. Neuzugang Marlon Ezekwe (5 Tore), Nico Klappert (4) und Jan-Peter Stein (4), der zur Zeit seinen zweiten Frühling erlebt, zeichnen für 13 der insgesamt 21 Altenhofer Tore verantwortlich; eine klare Ansage im Offensivbereich. Der Altenhofer Trainer Mike Brado ist allerdings auf eines gefasst: „Das ist ein ganz besonderes Derby für den SV Ottfingen und für ihn eine der letzten Chancen für einen Start in eine bessere Zukunft“. Daher sehe er auch „den Druck auf Ottfinger Seite“.