SV Ottfingen pirscht sich an die Spitzengruppe ran

Ottfingen. Dritter Sieg in Serie! Nach dem katastrophalen Start stürmt der SV Ottfingen nun Stück für Stück nach vorne.

Der Aufwärtstrend des Fußball-Bezirksligisten SV Ottfingen geht weiter. Zu spüren bekam das am Sonntag der VfL Klafeld-Geisweid, der mit 3:1 (2:0) geschlagen wurde.

„Die Mannschaft hat von Beginn an den absoluten Willen gezeigt und einen verdienten Sieg eingefahren“, erklärte Uwe Kipping, der Sportliche Leiter des SV Ottfingen. „Dennoch haben wir noch Luft nach oben und denken nur von Spiel zu Spiel“, drückte Kipping direkt auf die Euphoriebremse. Die Schützlinge von Trainer Marco Weller haben sich durch den Heimsieg über den traditionsreichen VfL Klafeld/Geisweid im oberen Drittel festgesetzt. Eine kleine Serie mit drei Spielen ohne Niederlage, sowie 17:3-Tore belegen diesen Trend.

Kolb-Kracher zur Führung

Für die Gäste aus dem Hofbachtal ist der Kreis Olpe keine gute Adresse, denn es gab bereits am vergangenen Wochenende noch eine 1:4-Niederlage beim VfR Rüblinghausen. Kurzfristig mussten die Schwarz-Gelben vom Siepen noch auf Massimo Miglietta verzichten, der sich am Donnerstagabend im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Von Beginn an hatte der SV Ottfingen vor gut 300 Zuschauern alles im Griff. So verpassten zunächst Michael May und Luca Validio mit einem Lattentreffer eine frühe Führung. Als Fabian Kolb (26.) mit einem fulminanten Weitschuss für die verdiente 1:0-Führung sorgte, war der Treffer folgerichtig. Danach bestimmten die Gastgeber weiter das Spielgeschehen. Die Offensivbemühungen der Siegerländer aus dem Klafelder Hofbachstadion fanden in der ersten Halbzeit so gut wie nicht statt.

Hoffmeister hält VfL im Spiel

Ein Abstauber von Fabian Kolb (34.) sorgte für den 2:0-Pausenstand. VfL-Keeper Jan Hoffmeister verhinderte mit tollen Paraden einen höheren Rückstand. Sein Gegenüber Tin Böcher musste bei einem Weitschuss der Gäste eingreifen. VfL–Spielertrainer Steffen Öhm konnte die Möglichkeit kurz vor dem Seitenwechsel per Kopfball nicht nutzen.

Im zweiten Durchgang plätscherte das Spiel am Siepen vor sich hin. Luca und Luigi Valido ließen große Möglichkeiten zunächst ungenutzt, um das Spiel zu entscheiden. Nach einem präzisen Pass über die rechte Seite von Michael May drückte Luca Valido (82.) den Ball zum 3:0 über die Linie. Die Vorentscheidung am Siepen. Nun ließ der SVO die Zügel schleifen und der VfL Klafeld-Geisweid mühte sich weiter.

Ehrentreffer kommt zu spät

Der Klafelder Kapitän Özdemir Sezgin (89.) nutzte eine Nachlässigkeit im Ottfinger Mittelfeld zum Ehrentreffer. Mehr war nicht mehr möglich. „In der Gesamtsumme geht der Ottfinger Sieg auch in Ordnung“, resümierte der Klafelder Trainer Steffen Öhm, der aus seiner Zeit beim SV Rothemühle kein Unbekannter im Wendender Land ist.

„Wir konnten nicht wie wir es uns vorgestellt hatten dagegen halten, es fehlte an der Körpersprache und auch Emotionen, die im Fußball unabdingbar sind. Des weiteren konnten wir die verletzten Routiniers und Führungsspieler wie Tobias Hirth oder auch Manuel Müther nicht ansatzweise ersetzen.“

SV Ottfingen: Röcher; Müller, Basoglu, Kolb, Luigi Valido( 69. Hartwig), May, Bröcher ( 60. Giapvalos), Derksen,Aloui, Kipping. Luca Valdio (90. Avci).

