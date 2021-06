SV Oberelspe schließt seine Kaderplanung ab

Oberelspe. Der SV Oberelspe hat den Kader seiner 1. Mannschaft für die kommende Saison in der Fußball-Kreisliga B Olpe komplettiert.

Neben Dennis Claudy vom TuS Halberbracht verstärken Simon Bischopink und Lukas Thielmann (beide aus der eigenen Jugend) den SVO.

Sportvorstand Torsten Hermes dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Simon und Lukas erneut zwei A-Jugendliche aus Oberelspe in unsere Mannschaft integrieren können. Beide haben letztes Jahr schon Einsatzzeiten im Seniorenbereich bekommen. Zudem wurde mit Dennis Claudy ein absoluter Wunschspieler von uns verpflichtet, an dem wir schon in den letzten beiden Jahren interessiert waren.

Mit den drei Neuzugängen und der bereits bekannten Verpflichtung von Spielertrainer Matthias Schmidt-Holthöfer seien die Personalplanungen abgeschlossen, so Torsten Hermes. Marcel Plassmann und Felix Nies stehen dem SV Oberelspe nicht mehr dauerhaft zur Verfügung, werden bei Bedarf aber als Backup aushelfen.

