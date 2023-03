SV Oberelspe findet Nachfolger für Schmidt-Holthöfer

Matthias Schmidt-Holthöfer will ab Sommer mehr Zeit mit seiner jungen Familie verbringen und hört deshalb als Spielertrainer beim SV Oberelspe auf.

Oberelspe. Der abstiegsbedrohte A-Kreisligist hat nun eine Lösung für die ab Sommer vakante Trainerposition gefunden.

In der Fußball-Kreisliga A spielt der SV Oberelspe derzeit um den Klassenerhalt. Doch egal, wo der Klub in der kommenden Saison spielen wird, eine Entscheidung ist gefallen, denn der Klub hat nun den Nachfolger von Matthias Schmidt-Holthöfer präsentiert. Der Trainer hatte seinen Rückzug am Saisonende verkündet.

Robin Roland wird ab Sommer als Spielertrainer für den Lennestädter Verein auflaufen, der in die Fußstapfen seines Bruders Daniel Roland tritt, der den SVO bereits viele Jahre lang trainiert hat. Der 29-jährige ist seit Jahren Führungsspieler der ersten Mannschaft und feierte bereits einige Erfolge.

Der Sportliche Leiter Thorsten Hermes (links) mit dem neuen Trainer Robin Roland. Foto: Helen Beuth / SV Oberelspe

„Wir sind froh, eine vielversprechende, interne Lösung gefunden zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Robin Roland als neuem Spielertrainer“, schreibt Helen Beuth, Pressesprecherin des SVO, in ihrer Mitteilung und ergänzt: „Der Vorstand ist überzeugt, dass Roland mit seiner offenen Art und seiner Erfahrung die Mannschaft erfolgreich voran bringen wird. Nach einem Co-Trainer wird aktuell noch gesucht.“

