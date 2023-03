SV Listerscheid ist bereit für den Neuanfang

Listerscheid. Traditionsverein nimmt in nächster Saison wieder den Spielbetrieb auf Christian Arndt wird Trainer.

Der SV Listerscheid wird zur Saison 2023/24 wieder eine Fußball-Seniorenmannschaft stellen. Nach der Abmeldung in der Vorsaison, bedingt durch zu wenige Spieler und mehreren Spielabsagen, war es wichtig, für einen gänzlichen Neuanfang zu sorgen. Dafür sollte das Fundament ausreichend sein, weshalb in dieser Saison auf eine Seniorenmannschaft verzichtet wurde. „Es wäre nicht zielführend gewesen mit einem Mini-Kader und zu vielen Fragezeichen an den Start zu gehen. Damit wäre keinem geholfen und wir nicht konkurrenzfähig gewesen.“ , so der 1. Vorsitzende Hubertus Springob.

Nun folgt also der Neustart mit einem alten Bekannten im Ihnetal. Ab Sommer wird Christian Arndt als Trainer an der Seitenlinie stehen und kümmerte sich bereits zusammen mit Torsten Becker um die Neuausrichtung. „Das Ziel war ab Sommer einen Kader stehen zu haben, der mindestens 20 Spieler umfasst. Mit weniger Spielern macht es keinen Sinn an den Start zu gehen.“, sagt der neue SVL-Trainer.

In erster Linie sollte der Spielbetrieb hergestellt werden, da viele im Ihnetal sich nach den Sonntagen auf dem Sportplatz sehnen. Dass es nun bereits 22 Zusagen gibt und mehrere Spieler noch überlegen, trotz Ungewissheit, wo gestartet wird, übertrifft die Erwartungen aller Beteiligten. „Im Vordergrund soll der Spaß auf und neben dem Platz stehen, weshalb beim Kader dort das Hauptaugenmerk lag, dass es charakterlich passt. Dass zusätzlich unerwartete Qualität im Kader stehen wird, davon konnten wir nur träumen in den Anfängen. Aber es hat sich herumgesprochen und alle Beteiligten haben Bock darauf.“, freut sich Christian Arndt auf die neue Saison und weitere interessante Neuzugänge, die in Kürze vorgestellt werden.

