SV Heggen stürzt von der Spitze

Kreis Olpe. SG Kirchveischede/Bonzel nach 2:1-Sieg im Topspiel am Daspel neuer Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A

Die SG Kirchveischede/Bonzel steht wieder an der Spitze der Fußball-Kreisliga A. Sie gewann das Topspiel gegen den SV Heggen am Daspel mit 2:1.

Der Matchwinner für die Gäste war der zweifache Torschütze Dominik Allebrodt. Mit seinen beiden Toren in der 11. und 44. Minute sicherte er der SG Kirchveischede/Bonzel den Dreier und die Tabellenführung. Für den SV Heggen traf Heiko Entrup (18. per Strafstoß) zum zwischenzeitlichen 1:1.

GW Elben - SV Rahrbachtal 1:1 (0:0). Mit einem 1:1 hat GW Elben die Siegesserie des SV Rahrbachtal beendet. Nach torloser erster Hälfte erspielten sich die Gäste in der 51. Minute durch das Tor von Venhar Bivolaku zum 1:0 einen Vorteil. Dominik Zimmermann glich fünf Minuten später per Foulelfmeter aus. Michael Clemens, GW Elben, zog ein Resümee: „Es war ein leistungsgerechtes 1:1 in einem Spiel mit wenig Torchancen. Das Unentschieden geht absolut in Ordnung.“

FC Lennestadt II - SC LWL 05 II 7:0 (4:0). Mit 7:0 überrollte die Lennestädter Reserve den SC LWL und bleibt dem Führungstrio weiter auf den Fersen. Lukas Zöllner (7.), Yevhen Kutsev (19., 60.), Fabian Schulte (25.), Myles Schulz (30.), Durim Hasani (71.) und Erik Hamnerschmidt (80.) machten mit ihren Toren den 7:0-Heimsieg perfekt.

FC Möllmicke - SG Finnentrop/Bamenohl II 2:6 (1:1). Der FC Möllmicke kassierte gegen die spielstarke Finnentroper Reserve eine 2:6-Heimniederlage. Die Tore durch Florian Richstein (44.) und Rikard Buqai (62.) waren für den FC Möllmicke zu wenig. Die Gäste machten durch Kevin Schöttler(16.), Pascal Bönninghoff (51., 79.), Noah Heuel (65., 86.) und Tim Zachary (74.) das halbe Dutzend voll.

SG Hützemert/Schreibershof - FC Langenei/Kickenbach 5:2 (1:1). Die SG freute sich durch die Tore von Raphael Eich (41.), Philipp Glasbrenner (53.), Andre Kamp (65.) und Timo Halbe (77., 80.) über einen 5:2-Heimsieg. Für La/Ki waren Pattrick Dobbener (20.) und Max Grotman (88., per Strafstoß) erfolgreich.

Eintracht Kleusheim - SV Dahl/Friedrichsthal 4:3 (2:2). Mit einem 4:3-Erfolg gegen den SV Dahl verschaffte sich der SV Eintracht Kleusheim etwas Luft im Tabellenkeller. Für die Hausherren warenChristopher Rademacher (2.), Marco Möllmann (5.), Philipp Skuba (69.) und John Glane (88.) die erfolgreichen Schützen. Bei den Gästen jubelten Chris Hardenack (14.) und Patrick Ochel (19.).

SV Oberelspe - RW Lennestadt 2:1 (2:1). Torsten Hermes, Sprecher des SV Oberelspe, zog ein Fazit: „Wir haben verdient gewonnen und drei Punkte gegen den Abstieg geholt.“ Nach dem 0:1-Rückstand durch Omar Radoncic (21.) drehten Matthias Schmidt-Holthöfer (38.) und Adrian Schulte (45.) das Spiel zum 2:1 für den SV Oberelspe.

Rot-Weiß Hünsborn II - RW Ostentrop/S. 0:3 (0:0). Die Gäste setzten sich erst im zweiten Durchgang durch die Tore von Mathis Vieregge (62., 88.) und Luis Tenhaken (70.) entscheidend durch und nahmen drei Punkte mit nach Hause.

