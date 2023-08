SV Heggen marschiert vornweg

Das ist knapp! Der Möllmicker Tunc Adigüzel (Nummer 10) köpft nach einem Eckball am am Heggener Tor vorbei.

Kreis Olpe. Mannschaft vom Daspel ist die einzige mit drei Siegen in der Fußball-Kreisliga A.

Ohne Punktverlust in der SV Heggen auch nach dem 3. Spieltag der Fußball-Kreisliga A.

FC Möllmicke - SV Heggen 0:4 (0:3). Der SV Heggen ist das einzige Team, das mit drei Siegen in die Saison gestartet ist. Auch in Möllmicke gab sich die Elf vom Daspel keine Blöße, schon zur Halbzeitpause war eine Vorentscheidung am Wendener Schulzentrum gefallen. Alessio D’Agostino in der 11. Minute, Yannick Breidebach in der 23. Minute, Jona Bialowons (45. Minute) und Rafael Löb (57. Minute) stellten die Weichen frühzeitig auf Sieg für die Gäste.

GW Elben - SG Finnentrop/Bamenohl II 3:1 (1:0). Läuft für Grün-Weiß Elben. Die Elf bleibt auch im dritten Saisonspiel unbesiegt, gegen die so furios in die Saison gestartete SG Finnentrop/Bamenohl II sprangen drei Punkte heraus. Michael Clemens, Sprecher von Grün-Weiß Elben, zog ein Resümee nach dem 3:1-Heimerfolg: „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten, das wir am Ende verdient gewonnen haben.“ Bei GW Elben waren Daniel Niklas (3.), Dominik Zimmermann (62., 86.) am treffsichersten. Für den Finnentrop/Bamenohler Ehrentreffer sorgte Dominik Rievers (72.) per Freistoß. Kurios war, dass auch die Gastgeber zweimal per Freistoß erfolgreich waren.

Hützemerter SV - SG Kirchveischede/Bonzel 4:3. Der Hützemerter SV bezwang die SG Kirchveischede/Bonzel und freute sich über den zweiten Saisonsieg, dagegen steht der Vizemeister nach zwei gespielten Partien noch ohne Punkit da. In der Gewinnbilanz hatte die SG Kirchveischede mit 7:6-Siegen die Nase vorn, was sich nun wieder änderte. Und das 4:3 unterstrich einmal mehr, dass die Begegnungen zwischen den beiden in der Regel torreich sind.

FC Finnentrop - SV Eintracht Kleusheim 4:3 (3:2). Fast hätte der FC Finnentrop den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Die 3:1-Führung durch Ali Siklawi in der 13. und 18. Minute, sowie Yannik Beckmann (30.) glichen Martin Pflüger (15.), Heiko Sondermann (39.) und Fatih Ulutas (46.) für die Kleusheimer noch zum 3:3 aus. Doch in der 55. Minute war Yannik Sondermann erneut zur Stelle und traf zum ersten Saisonsieg für für den Aufsteiger aus Finnentrop.

SSV Elspe - RW Ostentrop/Schönholthausen 1:1 (0:0). Spieler des Tages beim SSV Else war Tino Oest, der in der 76. Minute das 1:0 erzielte und fast den zweiten auch noch, doch der Ball landete am Pfosten. So jubelten sieben Minuten vor dem Ende dann auch die Gäste, als Mathis Vieregge zum 1:1 einschob. Dawid Jaworski, Trainer des SSV Elspe: „Das Spiel war ausgeglichen und auch das Unentschieden war gerecht. Unterm Strich können und müssen wir mit dem Punkt leben.“

FC Lennestadt II - SV Dahl/Friedrichsthal 3:2 (0:2). Die Reserve aus Lennestadt zeigte nach einem 0:2-Pausen-Rückstand Moral und drehte die Partie in der zweiten Hälfte zum 3:2-Sieg. Chris Hardenack hatte mit seinen beiden Toren (15. per Strafstoß, 27.) für die 2:0-Führung der Gäste aus SV Dahl/Friedrichsthal gesorgt. Nach der Pause lief es dann bedeutend besser für die Hausherren. Durch die Treffer von Marian Weller (78. per Strafstoß) und Maximilian Jost (82., 89.) verließen die Lennestädter als Sieger den Platz.

SC LWL 05 II - FC Langenei/Kickenbach 0:0. Im dritten Anlauf hat es bei der Reserve des SC LWL mit dem ersten Punkt geklappt. Gegen den FC Langenei/Kickenbach hat sich die Elf von Sebastian Rameil ein 0:0 erkämpft. Die Hausherren mussten nach einer Roten Karte eine halbe Stunde zu zehnt weiter spielen. Für die 05er war es nach zwei Niederlagen in Folge der erste Achtungserfolg in der neuen Saison.

