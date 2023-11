SV Dahl/Friedrichsthal hat einen neuen Trainer

Dahl/Friedrichsthal Nach dem überraschenden und kurzfristigen Weggang von Michael Kügler hat der SV Dahl-Friedrichsthal einen neuen Trainer verpflichtet.

Es ist mit der 43-jährigen Dirk Hennecke. Er wird die Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A zum 1. Januar 2024 und auch in der Saison 2024/25 coachen.

Dirk Hennecke, der seit 10 Jahren in Dahl-Friedrichsthal wohnt, war zuletzt als Spielertrainer und Trainer beim FSV Gerlingen aktiv, wo er in fünf Jahren den Aufstieg von der Bezirks- bis in die Westfalenliga feiern konnte. Auch bei seinen vorherigen Stationen in Ottfingen (5 Jahre) und Attendorn (10 Jahre) konnte Dirk Hennecke als Spieler und Spielertrainer Erfolge verbuchen.

Die Zusage von Co-Spielertrainer Chris Hardenack für die nächste Saison ist eine weitere positive Nachricht für den SV Dahl-Friedrichsthal. „Mit Dirk und Chris haben wir ein starkes Team, das sich aus der gemeinsamen Zeit in Gerlingen bereits gut kennt und den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortführen soll,“ so der geschäftsführende Vorstand.

