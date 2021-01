SV Brachthausen/Wirme: Ära Zorislav Jonjic endet im Sommer

Brachthausen/Wirme/Deuz. Nach sechs erfolgreichen Jahren werden sich im Sommer die Wege von Trainer Zorislav Jonijc (53) und dem Fußball-B-Kreisligisten SV Brachthausen trennen.

„Wir haben uns zusammengesetzt und gemeinsam beschlossen, einen Cut zu machen“, erklärte Marco Jung, Geschäftsführer des Vereins aus der Gemeinde Kirchhundem, „ich kann über Zorislav nur Positives berichten, als Mensch wie auch als Spieler. Immer freundlich und zu vorkommend“.

Zorislav Jonjic war vor sechs Jahren vom FC Hilchenbach zum SV Brachthausen/Wirme gekommen. Marco Jung: „Ein absoluter Glücksgriff“. In die Ära Jonijc fallen auch die größten Erfolge des Vereins. In der Saison 2017/18 gewannen die Schwarz-Gelben unter Regie von Jonijc den Gemeindepokal in Kirchhundem und qualifizierten sich für das Kreishallen-Master in Attendorn. Im gleichen Jahr schaffte die Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga B.

In der Kreisliga B etabliert

Mittlerweile hat sich der SV Brachthausen/Wirme unter der Regie von Zorislav Jonijic in der B-Liga etabliert. „Es war eine unglaublich schöne Zeit, aber der SV Brachthausen/Wirme musste nach der Meisterschaft in der Kreisliga C, sowie die Eingewöhnung in der neuen Umgebung den nächsten Schritt gehen“, bekräftigt Zorislav Jonijc.

In der neuen Spielzeit 2021/22 führt Zorislav Jonijc Regie beim Siegerländer A-Kreisliga- Vertreter TuS Deuz. „Es war naheliegend, denn Zorislav wohnt seit drei Jahren mit seiner Frau in Deuz und beide sind in der Laufabteilung des Vereins“, erklärte Rüdiger Honig, Abteilungsleiter Fußball bei den Johannländern, „wir wollen unseren Weg mit jungen Spielern in der Kreisliga fortsetzen, und uns über kurz oder lang in der Spitzengruppe der Kreisliga festsetzen. Zorislav wird in unserem Verein als Trainer tätig sein, aber ich schließe nicht aus, dass er sich punktuell einwechselt“.

Bekannte Größe im Siegerland

Im Siegerland ist Zorislav Jonijic bestens bekannt. Von 1993 an spielte er bei den Sportfreunden Siegen. Für den Verein aus dem Leimbach-Stadion absolvierte er in beiden Regionalliga Staffeln Süd und Südwest 109 Regionalligaspiele und erzielte 41 Tore. Nach zwei Jahren als Spieler bei der SpVg Olpe begann er seine Laufbahn als Trainer beim SSV Langenaubach. Nach Germania Salchendorf führte er den SV Netphen 2010 in die Fußball-Bezirksliga. Es folgten noch vier Jahre beim FC Hilchenbach.