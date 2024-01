SV 04 Attendorn und SC LWL bilden Allianz

Attendorn Was jahrelang undenkbar schien, ist nun Realität: Die beiden Großvereine kooperieren im Jugendbereich. Das sind die Gründe.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Und im dritten Versuch hat es endlich geklappt, dass die Nachbarvereine SV 04 Attendorn und SC LWL 05 im Jugendbereich zusammenarbeiten. Für die Saison 2024/25 planen der SV 04 und LWL im A- und B-Juniorenbereich eine Jugendspielgemeinschaft. Der Name steht noch nicht fest, die beiden Trainerteams sind aber schon fix. Für die gemeinsame A-Jugend werden Marc Kümhof, Harry Winterholler (beide SV 04) und Christopher Selter (noch SC LWL 05) verantwortlich sein. Das B-Jugendteam übernehmen Michel Aspelmeyer, Marlon Klein und Luca Uwe Herrmann, allesamt Bezirksligaspieler des SC LWL 05.

LWL-Geschäftsführer Gilbert Florath kann sich noch gut an die ersten Gespräche über eine Zusammenarbeit im Jugendbereich mit dem damaligen SV 04-Vorsitzenden Albert Hasenau im Jahr 2013 erinnern. Fünf Jahre später gab es zwischen den beiden Attendorner Vereinen erneut Kontakte. Jetzt hat es endlich geklappt und es ging erstaunlich schnell.

An das Bild im Vereinsheim des SV 04 Attendorn an diesem Abend muss man sich erst einmal gewöhnen. Zwischen den Verantwortlichen des SV 04 und von LWL herrscht allerbeste Stimmung, als sie das Projekt Jugendspielgemeinschaft bei den A- und B-Junioren vorstellen. Das war nicht immer so. „Wir haben die Sachen von früher aus dem Weg geräumt“, blickt SV 04-Jugendvorsitzender Stefan Herbrechter auf die Unstimmigkeiten und zum Teil persönliche Animositäten der letzten Jahre zurück. „Auch ich musste über meinen Schatten springen“, gibt SV 04-Sportvorstand Thomas Bassitta zu, der sich mit seinen Abwerbungen im Seniorenbereich in Windhausen, Lichtringhausen und Neu-Listernohl nicht gerade beliebt gemacht hat.

Kurzum: Das Misstrauen auf beiden Seiten saß in den letzten Jahren tief. „Schließlich haben wir zehn bis 15 Jahre vorgelebt, wie man gegeneinander arbeitet“, berichtet Thomas Rinscheid (Sportlicher Leiter des SC LWL 05). Bezeichnend dafür war die Reaktion eines Jugendspielers, die LWL-Jugendvorsitzender Joaquin Extremera schildert. „Jetzt sollen wir alle Freunde sein?“ Die betroffenen Nachwuchskicker und Eltern beider Vereine waren zuvor zeitgleich informiert worden. „Es gab keine Diskussionen. Die Spieler kennen sich, besuchen zum Teil die gleiche Schule und hängen zusammen in Attendorn ab“, sieht Rinscheid keine Schwierigkeiten bei der künftigen Teambildung.

Auf ein Jahr begrenzt

Wie vom Verband vorgesehen, ist die Jugendspielgemeinschaft im A- und B-Juniorenbereich auf ein Jahr begrenzt und muss dann jeweils neu beantragt werden. „Perspektivisch ist das die einzig vernünftige Entscheidung“, freut sich an diesem Abend der SV 04-Ehrenvorsitzende Albert Hasenau. Schon 2018 habe es einen Vorstandsbeschluss seines Vereins gegeben, mit LWL über eine Kooperation im Jugendbereich zu verhandeln.

Die Verantwortlichen hoffen auf eine langfristige Zusammenarbeit, von der beide Vereine auch im Seniorenbereich profitieren. „Es ist wichtig, attraktiven Jugendfußball im Stadtgebiet zu bieten“, weiß LWL-Jugendvorsitzende Martina Herrmann. Ansonsten besteht für ihren SV 04-Kollegen Stefan Herbrechter weiterhin die Gefahr, dass „gute Spieler weggehen, die höherklassig spielen wollen“. Thomas Rinscheid pflichtet ihm bei: „Je besser ausgebildet und je höher die A- und B-Junioren spielen, umso mehr haben die Seniorenmannschaften davon.“

Auslöser der diesmal erfolgreichen Gespräche war die Entscheidung von LWL, nach einer dreijährigen Pause wieder eine A-Jugend für den Spielbetrieb zu melden. Vor der Coronapause waren die Nachwuchskicker immerhin in die Landesliga, die dritthöchste Spielklasse, aufgestiegen.

Chemie stimmt

Auf einmal ging alles ganz schnell, stimmte offensichtlich die Chemie zwischen den Verantwortlichen. „Jetzt war genau der richtige Zeitpunkt“, betont SV 04-Jugendvorsitzender Stefan Herbrechter. Der Traditionsverein war bislang immer stolz darauf, alle Jugendteams eigenständig besetzen zu können. „Wir hätten das weiter gestemmt“, sagt Herbrechter. Aber die Eigenständigkeit habe ihren Preis. Mehr als Kreisligafußball sei im A- und B-Juniorenbereich nicht drin. „Wir wollen im Stadtgebiet Attendorn qualitativ hochwertigen Jugendfußball anbieten“, beschreibt Thomas Rinscheid die Zielsetzung der neuen JSG, die keine „Einjahresfliege“ werden, sondern möglichst langfristig angelegt werden soll.

Dazu gehört eine gemeinsame Philosophie im Juniorenbereich, u.a. mit einer einheitlichen Trainerfortbildung. So weit, dass beide Vereine auch über einen Zusammenschluss im Seniorenbereich nachdenken, ist es aber noch nicht. Hier bleibt es beim „Konkurrenzkampf“ (Thomas Bassitta) der letzten Jahre. Allerdings wäre es bis vor kurzem nicht vorstellbar gewesen, dass SV 04-Neuzugang Christopher Selter – jetzt schon B-Jugendcoach beim SC LWL 05 -, zum Trainerteam einer gemeinsamen A-Jugendmannschaft gehört.

Die beiden B-Jugendteams sind im Übrigen noch Konkurrenten in der Kreisliga A1 und treffen am 28. Februar zum vorerst letzten Stadtderby aufeinander. Beim Hallenstadtpokal vor zwei Wochen hatten die jungen LWL-Kicker die Nase vorn und vertreten die Stadt Attendorn beim Masters.

