SV 04 Attendorn kann gegen die SpVg Olpe nicht siegen

Attendorn. Spielvereinigung nimmt beim 1:1 in Attendorn einen wichtigen Punkt mit in die Kreisstadt.

Der SV 04 Attendorn kann nicht mehr gegen die SpVg Olpe gewinnen. In einem hitzigen und kampfbetonten Derby trennten sich die beiden Fußball-Landesligisten vor offiziell nur 150 Zuschauern im Hansastadion mit 1:1 (0:1).

Zwischendurch kochten die Emotionen hoch. Beim SV 04 verstand man die Fußballwelt nicht mehr, als Schiedsrichter Kilian Lemmer kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem klaren Foul an Robin Entrup im Strafraum weiterspielen ließ. Auf der anderen Seite hatte Gästetrainer Mounir Saida kurz vor Schluss ein rotwürdiges Foul von Christian Hagedorn an Christian Runkel gesehen. Der Unparteiische verhängte insgesamt neun gelbe Karten, darunter gegen Robin Entrup. Den nach dem nicht gepfiffenen Strafstoß unter Dampf stehenden Ex-Oberligaspieler wechselte Cheftrainer Ralf Sonnenberg in der Halbzeitpause vorsichtshalber aus. Gelb-Rot kassierte stattdessen Betreuer Peter Brockmann, der mit der Leistung des jungen Referee genau so wenig einverstanden war wie die allermeisten Attendorner.

Dabei hatte das Prestigeduell mit einer Schweigeminute für die Erdbebenopfer begonnen. Zudem hatten die Platzherren eine Spendenbox aufgestellt.

Auf Sauermann ist Verlass

Auf dem Kunstrasenplatz ging es dann sofort zur Sache. Die erste Chance hatte SpVg-Kapitän Jannik Buchen, der knapp das Tor verfehlte. Zuvor hatten die Hansestädter lautstark ein nicht geahndetes Foul an David Heide reklamiert. Per Kopf scheiterte Jan Germann nach Freistoß an SV 04-Torhüter Alex Goulas. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Gastgeber das Kommando gegen einen personell angeschlagenen Gegner, bei dem der Ex-Attendorner Kadir Inal bis zur 72. Minute auf der Bank saß. Auf ihren Schlussmann Christoph Sauermann konnten sich die Kreisstädter verlassen. Gleich mehrfach war der Olper Keeper in den ersten 45 Minuten gegen Schüsse von Lejf Kaden, Jannik Lenninger und bei einem Entrup-Freistoß auf dem Posten. Als sich die Zuschauer schon mit einem 0:0 zur Pause abgefunden hatten, schlug Jannik Buchen nach Vorarbeit von Bastian Klein in der Nachspielzeit zu. Olpe führte überraschend mit 1:0. „Bastian hat zwölf Wochen nicht richtig trainiert“, sagte Gästecoach Mounir Saida später.

Nach dem Wiederanpfiff drückte die Sonnenberg-Elf, angetrieben von Steve Lang und David Heide, auf den Ausgleich. Das verdiente 1:1 erzielte Nick Heimes in der 65. Minute nach einer schönen Kombination über die rechte Angriffsseite.

Attendorn wollte jetzt mehr und spielte auf Sieg. Aber die Spielvereinigung hielt dagegen, beide Mannschaften gingen verbissen in jeden Zweikampf. Eine Viertelstunde vor Schluss hatten viele SV 04-Fans den Torjubel schon auf den Lippen, aber Sauermann war auch diesmal zur Stelle. „Es war ein super Spiel von uns. Schade, dass wir nicht mit drei Punkten belohnt worden sind“, war Ralf Sonnenberg mit der Leistung, aber nicht mit dem Ergebnis zufrieden. Sein Kollege Mounir Saida hatte ein „rassiges Derby“ mit Vorteilen für Olpe in der ersten Halbzeit gesehen. „Nach dem Wechsel hat Attendorn gedrückt.“

