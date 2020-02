SV 04 Attendorn ist die Mannschaft der Stunde

Die Hanestädter haben den Abstand auf Tabellenführer SV Ottfingen damit auf einen Punkt verkürzt und dürfen sich nach dem spielfreien Karnevalswochenende auf drei vielleicht vorentscheidende Heimspiele gegen die SpVgg Neunkirchen, den TSV Weißtal und Ottfingen freuen.

Trotz der sonntäglichen närrischen Herrensitzung in der Attendorner Stadthalle waren die Anhänger des SV 04 auf dem Kunstrasenplatz am Felderhof in Kierspe fast in der Überzahl. „Wir könnten noch zwei Klassen höher spielen, aber die Leute gehen lieber zum Motoball“, schüttelte KSC-Schlussmann Marcel Feist angesichts der Minikulisse von nur 80 Zuschauern mit dem Kopf. Aber die wenigen Fans sahen trotz des mitunter kräftigen Windes eine gute Bezirksligapartie mit vielen Torraumszenen und Chancen. Dabei konnten sich die starken Schlussleute auf beiden Seiten mehrfach auszeichnen.

Vorentscheidung durch Vedat Vural

In der ersten Halbzeit verhinderte Torhüter Feist ein ums andere Mal die Führung der Attendorner, die geradlinig nach vorne spielten. Der für einen Keeper eher kleine Routinier zwischen den Pfosten rettete mehrfach gegen den fleißigen Vedat Vural, Serkan Gürsoy oder den aufgerückten Abwehrspieler Martin Mucha. Ein Freistoß von Spielführer David Heide verfehlte das Tor der Platzherren nur knapp.

Auf der anderen Seite wurde es immer dann gefährlich, wenn einer der nach vorne geschlagenen Bälle beim hochgewachsenen Kiersper Angreifer Hakan Aktas landete, den SV 04-Trainer Bayram Celik noch aus gemeinsamen Zeiten beim RSV Meinerzhagen kennt und vor ihm gewarnt hatte. Nach einer brenzligen Situation war der ansonsten aufmerksame SV 04-Schlussmann Alex Goulas schon ausgespielt, aber Christopher Brock traf nach einer Viertelstunde die Querlatte.

Die neuformierte Gästeabwehr ohne Spielertrainer Eugen Litter (Karriereende nach der dritten Hüftoperation) und den am Oberschenkel verletzten Lars Glöckner – dafür mit Timo Gaertner und Dustin Langenberg in der Innenverteidigung - ließ in der zweiten Halbzeit aber nicht mehr viel anbrennen. Neun Minuten nach seiner Einwechslung für Kapitän Heide erzielte Stürmer Nick Heimes die verdiente 1:0-Führung (61.) für Attendorn. Hidayet Köser hatte sich zuvor an der Außenlinie mit vollem Körpereinsatz durchgesetzt. Kierspe reklamierte, dass der Ball im Aus gewesen sei. Aber Schiedsrichter Thorsten Götz gab den Treffer.

Für die Vorentscheidung sorgte Vedat Vural Der SV 04-Angreifer wurde auf die Reise geschickt, behielt vor dem Tor die Nerven und erzielte das im Gästeblock des Sv 04 vielumjubelte 0:2 (77.). Wenig später hatten die Hansestädter zum zweiten Mal Glück, als ein Kiersper Schuss vom Innenpfosten ins Spielfeld zurücksprang. Der 1:2-Anschlusstreffer von Michele Solla in der Nachspielzeit kam zu spät.

„Spielerisch hatten wir die bessere Anlage. Die Chancen von Kierspe waren nicht herausgespielt. Unsere beiden Tore waren schön herausgespielt“, freute sich Eugen Litter über den verdienten Sieg seiner Mannschaft, die nach dem Neunkirchen-Heimspiel am 1. März die Konkurrenz und Spitzenteams aus Weißtal und Ottfingen im heimischen Hansastadion erwartet.

Der Wind spielte im Übrigen in Kierspe mit, frischte immer wieder kräftig auf, sorgte aber nicht für irreguläre Bedingungen.

Der SV 04 Attendorn ist jetzt die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga, hat seit dem 0:4 am 29. September 2019 in Eiserfeld nicht mehr verloren und ist auf den zweiten Platz geklettert. Kein Wunder, dass Eugen Litter und Co. an Sonntag rundum zufrieden waren.