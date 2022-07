SV 04 Attendorn gewinnt zweistellig

Kreis Olpe. Trainer Ralf Sonnenberg zählte am Schluss gar nicht mehr mit...

Lag es an der einsetzenden Hitze oder an den Schützenfesten am Wochenende? Auf jeden Fall wurden am Sonntag einige Testspiele abgesagt. Dazu gehörte auch die Partie des Westfalen-Absteigers FSV Gerlingen am Bieberg gegen den Bezirksligisten SC LWL 05.

SG Serkenrode/Fretter – FSV Werdohl 3:2. Nach einem anstrengenden und schweißtreibenden Wochenende ging es für den Bezirksligisten aus der Staffel 4 noch einmal über 90 Minuten gegen das Team aus Werdohl. „Die Jungs sind im Trainingslager in Fretter sehr gut mitgegangen und haben noch einmal Gas gegeben“, sagte ein zufriedener SG-Spielertrainer Christian Günther. Der bewies erneut seine Torjägerqualitäten und traf zwei Mal, den ersten Treffer für die Gastgeber steuerte Finn Kramer bei. Für die Märkischen, die nach der Abmeldung aus der Landesliga neu in der Bezirksliga 5 starten, waren Rückkehrer Falk Fischer und sein jüngerer Bruder Philip erfolgreich.

SV 04 Attendorn – TuS Plettenberg (U23) 10:1. Ralf Sonnenberg hatte am Ende gar nicht mehr mitgezählt. Aber das Ergebnis war dem Attendorner Trainer auch nicht so wichtig. „Wir haben einen neuen Kader und ein neues System“, berichtete Sonnenberg. Und deshalb wollte der Coach des Landesligisten die im Training eingeübten Abläufe einem Praxistest unterziehen Die Hansestädter wechselten in der Halbzeitpause kräftig durch. Gegen seinen ehemaligen Verein traf Chris Stremel in der Schlussphase dreifach. Die restlichen Torschützen für den SV 04 waren Jannik Selter (3), Leif Kaden (2), Rückkehrer Jerome König und David Heide.

FC Altenhof – SV Rahrbachtal 4:0. Mit seinen drei Toren stellte Rückkehrer Jannik Schneider die Weichen für den klaren Heimsieg des Bezirksligisten gegen den Kreisliga-A-Aufsteiger. Der SV> Rahrbachtal war allerdings stark ersatzgeschwächt angetreten. Für Altenhof traf noch der Ex-Hünsborner Marlon Ezekwe.





In den kommenden Tagen sind folgende Testspiele geplant:

Dienstag, 19. Juli

SC Drolshagen - Wiseen (19.30)

Elben - VSV Wenden II (19 .00)

Mittwoch, 20. Juli

Iseringhausen - Henne II (19.00)

Dahl/F. - Bergneustadt (19.30)

Donnerstag, 21.. Juli

Dünschede - Kirchv/Bonzel (19.00)

Listertal - Pol. Lüdenscheid (20.00)

Freitag, 22. Juli

Lütr./Oberv. - Langenei/K. (18.30)

Serk./Fretter II - Oberelspe (19.00)

Heggen II - Dün./Helden II (19.00)

Dahl/Fr.- VSV Wenden (19.30)

SpVg Olpe - Türk Attendorn (19.30)

Maumke - BVB Bracht (19.30)

