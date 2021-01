Voting: Wer ist die beste Sportlerin 2020 im Kreis Olpe?

Kreis Olpe. Unsere Sportlerwahl läuft. Seit dem 30. Dezember und bis zum 5. Februar ist das Online-Portal „scharf“ geschaltet.

Damit haben Sie die Möglichkeit, unter je sieben Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften zu wählen. In der Folge stellen wir die Kandidaten vor, den Anfang machen wie immer die Sportlerinnen, die wir in zwei Folgen präsentieren.

Annica Deblitz

Die NRW-Hallenmeisterschaften in Dortmund sollten der Auftakt zu weiteren Top-Zeiten werden – und es begann auch bestens. Über 7,87 Sekunden über 60 Meter im Vorlauf steigerte Annica Deblitz sich nach explosivem Start auf 7,79 Sekunden und setzte sich damit die NRW-Krone über die 60 Meter auf. Doch dann kam die endlose Pause. Es fehlten die Wettkämpfe. „Und sie wollte wohl auch zu viel“, so Karl-Heinz Besting, „sie mutete sich ein sehr hohes Pensum zu. Annica ist fleißig ohne Ende.“ Immerhin war sie in der 4x200-Meter-Staffel eine prägende Athletin, war mit der U20-Staffel Dritte bei den Frauen in NRW. Und immerhin kann sie auf die Teilnahme bei den U20-Hallenmeisterschaften in Neubrandenburg verweisen. Ein guter Mittelfeldplatz steht dort auf ihrer sportlichen Vita. Und doch: das NRW-Gold über 60 Meter ist eine überragende Leistung.

Liv Heite

„Ich will nicht immer nur geradeaus laufen.“ Das sagte Liv Heite vom Skiclub Olpe 2019, als sie nach ihrem damals sensationellen 4. Platz über 300 Meter Hürden bei der U16-DM in Bremen nach ihrem Beweggrund für diese Disziplin gefragt wurde. „Liv war auch in diesem Jahr sehr fokussiert und diszipliniert“, so Karl-Heinz Besting vom SC Olpe, „sie ist eine Musterschülerin.“ Mitte September wurde sie belohnt. Westfälische Meisterschaften im Ischelandstadion in Hagen. Nach 67,63 Sekunden stand sie ganz oben auf dem Treppchen. Eine schwierige Saison wurde mit Westfalen-Gold noch zu einem versöhnlichen Ende gebracht. „Ich glaube, ich träume.“ Diese Aussage hatte sie nach dem überraschenden Titelgewinn über 1500 Meter bei den NRW-Hallenmeisterschaften der U18 Ende Januar von sich gegeben. Doch es sollte nur der erste von mehreren Träumen sein, denn was Johanna Pulte von der SG Wenden in diesem Jahr erreicht hat, war gigantisch.

Johanna Pulte

Das NRW-Gold im Januar war nur der Auftakt einer Saison, die zwar einerseits von der Pandemie geprägt war, andererseits aber den Sturmlauf der 17-jährigen Athletin nicht bremsen konnte. Die erste faustdicke Überraschung war Anfang März das Silber im Morast von Sindelfingen. 4400 Meter lagen vor den besten U18-Mädels, die Crossstrecke hatte es in sich. Johanna Pulte hatte die Spitze immer im Auge, lief ein taktisch kluges Rennen und holte sich schließlich ihr erstes Edelmetall auf DLV-Ebene. Es war auch ein taktisch kluger Schachzug ihres Trainers Egon Bröcher, der sie nicht zu den Deutschen Hallenmeisterschaften der Jugend meldete: „Johanna hat zuletzt drei schwere Wettkämpfe absolvieret, ich will sie nicht verheizen. Sie kann noch an mehr deutschen Meisterschaften teilnehmen.“ Die 3000 Meter am 4. September in Heilbronn werden sich bei Johanna Pulte fest ins Gedächtnis einprägen. In einem mutigen Lauf wurde Johanna Pulte Deutsche Meisterin der U18. Nach Silber nun Gold.

Isabel Schneider

Es ist müßig darüber nachzudenken, ob der Sehnsuchtstraum „Olympia“ in 2020 hätte realisiert werden können. Schließlich ist ja in Sachen Tokio noch alles offen. Vielleicht war es auch für Beach-Volleyballerin Isabel Schneider aus Ottfingen auch gut, dass Corona dazwischen funkte. Denn ihre Partnerin Victoria Bieneck plagte sich lange mit Bauchmuskelproblemen herum, sodass Isabel im Sommer auch mit wechselnden Partnerinnen im Sand von Düsseldorf antreten musste. Immerhin: Rechtzeitig vor den deutschen wie auch den europäischen Titelkämpfen konnte sich das Duo Bieneck/Schneider Ende August bei einem hochkarätig besetzten FIVB-Turnier in Baden (Österreich) mit Platz 3 langsam wieder in Schwung bringen. Blieben als zweiter Höhepunkt die Europameisterschaften in Jurmala (Lettland). Platz 5 unter den sehr ungünstigen Vorbereitungen sind dennoch ein überragender Erfolg – und die Tür nach Tokio 2021 steht ja immer noch offen.

Als nächstes: Die Sportlerinnen, Teil 2.