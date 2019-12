Stephan Hahn vom SV Hillmicke ist im DFB-Club 100

Ohne Ehrenamt ist das Funktionieren eines Vereines kaum vorstellbar. Dies würdigt der DFB in seiner Aktion Ehrenamt. Am Montag Abend ehren Joachim Schlüter, FLVW-Kreisvorsitzender, und Marco Heinemann, Leiter der Volksbank, die diese Aktion unterstützt, neun besonders verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sport.

„Wir sind wir den vielen Männern und Frauen, die sich in unseren Sportvereinen vor Ort engagieren, zu Dank verpflichtet ,“ sagte Joachim Schlüter in seiner Begrüßung, „auch wenn Sie selbst oft gar kein Dankeschön hören wollen: Sie leisten großartige Arbeit. Sie lieben ihren Sport und opfern ihm Freizeit. Was aber das Beste ist: Sie tun es gerne und freiwillig. Für die Geehrten gab es eine DFB-Uhr. „Dafür, dass die auch geht, kann ich garantieren. Wie lange, allerdings nicht,“ meinte Schlüter scherzhaft. Die Geehrten:

Philipp Waitek

Nach der Vereinsumstrukturierung 2013 des Hützemerter SV übernahm Philipp Waitek die Funktion des Geschäftsführers in der Abteilung Fußball. Hier erweiterte er seinen Horizont und sein Aufgabengebiet. In den letzten drei Jahren verantwortete Philipp Waitek die Koordination des Spielbetriebs, die Ausstattung der Teams, Organisation von Veranstaltungen und unterstützte immer wieder Projekte im Verein. Beispielhaft sei hier die Renovierung des Vereinsheims genannt.

Alfred Grunwald

Auch als „Freddy“ Grunwald bekannt, ist er seit Jahren einer der fleißigsten Helfer beim SSV Elspe. Neben seinen Aufgaben als 1. Kassierer der Jugendabteilung kümmert er sich auch um die Versorgung und Instandhaltung des Jugendclubhaus, und um den Speisen- und Getränkeverkauf. Ob Fußballcamp, Jugendturniere oder anderen Veranstaltungen Alfred Grunwald ist schon immer tagelang vorher im Einsatz. Darüber hinaus wäre der Weihnachtsmarkt der Jugendabteilung am 1. Advent nicht ohne ihn möglich.

Frank Ahlemeyer

Seit 2014 ist Frank Ahlemeyer Jugendobmann des FC Lennestadt. Von sieben Tagen in der Woche ist er sieben Tage im Hensel-Stadion oder auf irgendeinem der anderen Fußballplätze der Region. Außerhalb der Öffentlichkeit ist er mit der Planung des Spielbetriebes, der Platzbelegung, der Suche nach Trainern- und Betreuern beschäftigt. Sein Motto: „Nur wenn Du respektvoll mit anderen umgehst, wirst Du selber Respekt ernten.“

Markus Heuel

Seit 18 Jahren ist Markus Heuel Mitglied im Vorstand des VfR Rüblinghausen. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Pflege der Sportanlage. Gleichzeitig ist er bei der Planung und Konzeptionierung von baulichen Veränderungen auf der gesamten Sportanlage inklusive des Sportheims maßgeblich eingebunden. Zuletzt war er an der Projektierung und Umsetzung bei der Erneuerung der Flutlichtanlage durch klimafreundliche LED-Leuchten involviert.

Patrick Vergellito

Patrick Vergellito vom FC Finnentrop steht seinem Verein als Trainer der B-Juniorinnen und stellvertretenden Jugendobmann zur Verfügung. Er schafft es mit seiner sympathischen und unkomplizierten Art, die Mädchen und auch Eltern für den Mädchenfußball zu begeistern, so dass selbst bei weiter entfernten Spielen immer ausreichend Eltern unterstützen. 2018 wurde er mit der Meisterschaft im Fußballkreis Arnsberg belohnt. Dank Leuten wie Patrick ist es zu verdanken, dass wir junge Menschen für den Vereinsfußball erfolgreich begeistern können.

Felix Lichterkus

Seit der Gründung des SC LWL 05 vor 14 Jahren ist Felix Lichterkus aktives Vereinsmitglied in der Fußballabteilung und seit 2017 Jugendtrainer in der C-Jugend. 2018 hat er die Aufgabe des sportlichen Leiters der Jugendabteilung zusätzlich übernommen. 2019 ist er zudem als Schiedsrichter aktiv.

Hubertus Ochel

26 Jahre hat Hubertus Ochel den VSV Wenden als aktiver Spieler vertreten und ist seit 18 Jahren in der Altliga. Sieben Jahre war er Trainer der A-Junioren, gekrönt vom Aufstieg in die Landesliga, zehn Jahre organisiert er mit seiner Frau den Kuchenverkauf bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft. Bei den Planungen zur Wendschen Kirmes und zur Veranstaltung am 1. Mai ist er maßgeblich eingebunden.

Karina Rademacher

Für die Leichtathleten im Kreis Olpe wird Karina Rademacher für den TV Rönkhausen als Ehrenamtspreisträger gemeldet. Sie ist über das Mutter-Kind-Turnen in den Verein gekommen. Im Verein war sie dann rasch tätig als Übungsleiterin der Kleinsten und als Trainerin im Jugendbereich. Heute ist sie Kampfrichterin, in der Wettkampfbetreuung und in der Abnahme des Sportabzeichens aktiv. Dazu kommen Organisationen von Sportfesten, Wettkampfveranstaltungen und Trainingslagern.

Stephan Hahn

Kreissieger 2019 ist Stephan Hahn vom SV Blau-Weiß Hillmicke. Seit 2007 ist er dort als Jugendobmann tätig. In dieser Funktion hat er in einer sehr entscheidenden Phase für die Kinder und Jugendlichen seines Vereins die Initiative ergriffen. Denn aufgrund stark nachlassender Mitgliederzahlen im Juniorenbereich ergriff er die Initiative zur Gründung einer Jugendspielgemeinschaft mit den benachbarten Vereinen VfR Rüblinghausen, SpVg Iseringhausen und SV Dahl-Friedrichsthal. Unter seiner Koordination wurden die nicht immer einfachen Gespräche erfolgreich zu Ende geführt.

Aus allen vier Vereinen haben jetzt die Kinder und Jugendlichen ab der D-Junioren, die Möglichkeit in ein oder zwei Mannschaften eines Jahrgangs bis zu den A-Junioren hinauf zu spielen. Auch sportlich war man erfolgreich: Die A-Junioren und B-Junioren stiegen als Meister der Kreisklasse in die Bezirksliga auf.

Als Koordinator Öffentlichkeitsarbeit des Kreisjugendausschusses engagiert er sich auf Kreisebene. Der Ehrenamtspreis ist nicht mit einem Geldpreis verbunden, sondern Stephan Hahn wird zum einem „Dankeschön“-Lehrgang des DFB und des Fußballverbandes Westfalen eingeladen. Dieser findet im Mai 2020 in Mecklenburg-Vorpommern statt.

Eine besondere Ehre wird ihm durch den DFB zuteil. Er ist im Jahr 2020 Mitglied im „Club 100“.

Hier werden aus allen Kreissiegern Deutschlands nochmals die 100 herausragenden Ehrenamtlichen ausgewählt und vom DFB für ein Jahr in den „Club 100“ aufgenommen.