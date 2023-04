Steglich rettet Olpe Punkt mit Elfmeter in der Nachspielzeit

Sandro Steglich erzielt mit diesem Elfmeter in der 91. Minute den 2:2-Endstand am Kreuzberg.

Olpe. SpVg holt gegen Arpe/Wormbach zwei Rückstände auf und freut sich am Ende über verdientes 2:2. Zweiter Elfmeter wäre sogar noch möglich gewesen.

Erleichterung und tiefes Durchatmen beim Fußball-Landesligisten SpVg Olpe. Bis kurz vor Schluss sah es im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Arpe/Wormbach nach einer 1:2-Niederlage und damit nach einem gebrauchten Ostermontag für die SpVg Olpe aus.

Doch dann flatterte in der ersten Minute der Nachspielzeit eine Rechtsflanke in den Gästestrafraum. Arpes Kapitän Frederick Schnock ging zu ungestüm zum Ball und traf Olpes Spielführer Jannik Buchen am Kopf. Sandro Steglich ließ sich die Chancen nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:2. „Da war das Bein schon ganz schön hoch“, antwortete Jannik Buchen auf die Frage nach der Berechtigung des Elfmeters.

Und mit etwas Glück hätte es zwei Minuten später sogar noch einen Strafstoß für Olpe geben müssen. Diesmal wurde Jannik Buchen am Bein getroffen. Doch diesmal blieb die Pfeife von Schiedsrichter Patrick Lepperhoff stumm. „Die Aktion war eigentlich noch klarer. Aber wir wollen nicht klagen. Insgesamt können wir mit dem 2:2 zufrieden“, sagte der SpVg-Kapitän. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.

Das Spiel am Kreuzberg begann schlecht für Olpe. Bereits in der vierten Minute gelang Schütte das 1:0 für Arpe. Die Gäste hatten vor der Pause weitere gute Chancen. So traf Schütte in der 19. Minute den Innenpfosten und in der 38 Minute hielt Olpes Torwart Alexander Franke glänzend.

Nach der Pause schien es für Olpe besser zu laufen. Bereits in der 46. Minute erzielte Jannik Buchen das 1:1. Aber zum Entsetzen von Olpes Trainer Mounir Saida und seinen Spielern lag der Ball nur 120 Sekunden später auf der Gegenseite nach einem Kopfball von Schütte erneut im Netz - 1:2.

Olpe bemühtes sich danach zwar, fiel aber im Strafraum nicht viel ein. Außerdem agierten die Gastgeber bei dem böigen und starken Wind zu oft mit langen Bällen, die meist im Aus landeten. Die Gäste versuchten, den knappen Vorsprung über die Ziellinie zu bringen, was letztlich - wie bereits beschrieben - schief ging.

SpVg-Trainer Mounir Saida freute sich über den wichtigen Punkt: „Ich bin froh, dass wir noch das 2:2 gemacht haben. Mit etwas Glück hätte es noch einen Elfmeter geben können. Arpe hat 50 Minuten auf Zeit gespielt. Am Ende war es ein verdientes Unentschieden.“



SpVg Olpe: Franke, Oleschuk, Steglich, Schulte (70. Giamporcaro), Jannik Buchen, Yilmaz (62. Runkel), Wilke, Weber, Inal, Nicolas Buchen (51. Dimoulas), Maatalla.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe