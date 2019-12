Stefan Breuer vor dem Einstand beim FSV Gerlingen

Damals wechselte Breuer als Spielertrainer nach Hillmicke. Die Verbindungen zum Bieberg sind aber nie abgerissen, auch wenn der heute 44-Jährige in Köln lebt. „Ich arbeite in Olpe und sitze an einem Stammtisch mit ein paar Gerlinger Jungs“, berichtet der neue Übungsleiter. „Wenn man als Trainer so ein Angebot bekommt, muss man nicht lange überlegen“, betont der Hennecke-Nachfolger.

Die wichtigste Informationsquelle über seinen neuen-alten Verein und die Westfalenliga ist Florian Brüser. Allerdings fällt der spielende Co-Trainer nicht nur für das schwere Auswärtsspiel beim FC Brünninghausen aus. Verzichten muss Stefan Breuer am Sonntag im Stadion am Hombruchsfeld (Anstoß um 14.30 Uhr) zudem auf den gelb-gesperrten Steffen Schuchert sowie die verletzten Lukas Rademacher und Louis Häner.

„Kein Grund, sich in die Butze zu machen“

Brünninghausen hat den Trainerwechsel schon hinter sich. Seitdem das Duo Rafik Halim und Florian Gondrum übernommen hat, stimmen die Ergebnisse. Vom Aufwärtstrend des Oberliga-Absteigers konnte sich zuletzt auch Tabellenführer Finnentrop/Bamenohl beim verdienten 1:1 in der H&R-Arena überzeugen. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren die spielstarken und ballsicheren Gäste mindestens ebenbürtig.

Noch ein paar Trainingseinheiten und die beiden schweren Begegnungen gegen Brünninghausen und den FC Lennestadt. Dann wartet schon die kurze Winterpause auf Stefan Breuer und Co. Bereits am 9. Februar 2020 geht es mit dem Heimspiel gegen Wiemelhausen weiter. Kein Wunder, dass der neue FSV-Coach „nicht alles umkrempeln“ will und kann.

Die Gerlinger Verantwortlichen sind jedenfalls froh über die Lösung. Wobei sich für Stefan Büdenbender an der „Grundaussage nichts geändert hat“, mit der der Aufsteiger in seine erste Westfalenligasaison gegangen ist. „Diese Klasse ist mit unserem kleinen Kader eine riesen Hausnummer“, weiß der Sportliche Leiter. Respekt ja - aber „kein Grund, sich in die Butze zu machen“. Das gelte auch für die Parte gegen Brünninghausen. Da rechnet sich Büdenbender „schon was aus“.