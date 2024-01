Steeb: „Ein eminent wichtiges Spiel“

Hagen Wenn am Samstag die Basketballer der BG Olpe/Siegen in Hagen bei der jungen Truppe von BBA 2 antreten, wird dem Laien beim Blick auf die Tabelle eines auffallen:

Wenn am Samstag die Basketballer der BG Olpe/Siegen in Hagen bei der jungen Truppe von BBA 2 antreten, wird dem Laien beim Blick auf die Tabelle auffallen: Wieso hat Hagen bei einer Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen nur neun Punkte auf dem Konto? Es gibt doch kein Unentschieden. Doch da liegt kein Irrtum vor. Hagen wurde ein Punkt abgezogen, da ein Spiel gegen die Volmestädter mit 0:20 verloren gewertet wurde wegen formaler Fehler.

Doch dieses 0:20 war aus Sicht der heimischen Basketballer nicht notwendig. Auf dem Parkett setzten sich die Jungs von Headcoach Maximilian Steeb mit 92:84 durch. Doch bevor Steeb nach vorne schaut, geht sein Blick noch einmal zurück auf die erste Heimpleite dieser Saison. Die Citybaskets aus Recklinghausen hatten mit 76:74 das bessere Ende für sich. Selbst 24 Stunden nach der Partie war bei ihm der Ärger noch deutlich spürbar.

„Der Gegner wird das spielen, was wir angesprochen haben“, sagte Steeb noch einmal, aber die Reaktion seiner Truppe ließ zu wünschen übrig. „Vor allem beim Rebound haben wir einfach zu viel liegen gelassen, das war nicht okay.“ Ebenso monierte er die geringe Quote an erfolgreichen Dreiern. „Manches war schön, manches weniger schön“, bilanzierte er noch einmal. Immerhin: alle neun Spieler trugen sich in die Scorerliste ein, allen voran der überragende Phillip Becker mit 23 Punkten, gefolgt von Tomy Vicente (13) und Alexander Gerzen (12), der zwei Dreier erzielte.

Dass dies nun am Samstag in Hagen besser werden muss, darin sind sich alle einig. Doch die zweite Garnitur der Basketball-Ausbildungsakademie hat hungrige, gierige Spieler in ihren Reihen und wollen möglichst weg von den Abstiegsplätzen. Nur drei Punkte Vorsprung haben sie vor den Iserlohn Kangaroos und mit einem Sieg wären sie erst einmal aus dem Gröbsten raus.

„Das wird für uns ein eminent wichtiges Spiel“, prognostiziert Maximilian Steeb und erwartet eine entsprechende Reaktion auf die Partie gegen Recklinghausen. Und das gilt auch für die Distanzwürfe. Nur sieben erfolgreiche Dreier gegen Recklinghausen sind zu wenig und so hofft der Cheftrainer auf eine ähnliche Quote wie im Hinspiel gegen Hagen, als immerhin 14-mal von jenseits der Drei-Punkte-Linie getroffen wurde. Beteiligt waren allen voran Alexander Gerzen und Damir Kasun mit je sieben Dreiern. Auf ein Neues.

