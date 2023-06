Startschuss für den Olper Teamcup

Olpe. Am Freitag wird die Innenstadt wieder zur Laufstrecke für knapp 1700 Teilnehmer. Die Überschüsse kommen einem wohltätigem Zweck zugute.

Wenn an diesem Freitag Horden von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Zentrum der Kreisstadt unsicher machen, dann werden auch einige Tausend Eltern und Geschwister, Großeltern und Freunde vor allem für die Jüngsten beim Olper Teamcup einen tollen Rahmen abgeben.

Wenn der erste Grundschullauf um 18.35 Uhr am Kurkölner Platz gestartet wird, werden sie die Kinder auf der 1700 Meter langen Strecke als enthusiastische Fans bis zum Ziel begleiten. Zuvor wälzte sich der endlos lange Lindwurm der beiden Grundschulläufe über Rochusstraße, Bleichewiese und Weiherhohl bis zum Ziel am Kurkölner Platz.

Die Stoppuhr bleibt aus

Es ist ein großes, wenn nicht sogar das größte Highlight der breitensportlichen Veranstaltungen in der Kreisstadt. Es ist auch nicht das Ziel messbare Ergebnisse vorzulegen. Die Stoppuhr bleibt außen vor. Der Breitensport steht im Vordergrund, der soziale Aspekt ist aus zweierlei Gründen wesentlich. Und doch ist der Ehrgeiz schon etwas gefordert, denn am Ende werden alle Platzierungen festgehalten und für die aus vier Läuferinnen und/oder Läufer bestehende Mannschaft gewertet. Der Einzelne ist nichts, die Gruppe alles.

So ganz nebenbei – und das ist der zweite soziale Hintergrund – spült die schweißtreibende Veranstaltung Geld in eine caritative Einrichtung. Aus den Erfahrungswerten der früheren Veranstaltungen waren dies rund vier- bis fünftausend Euro pro Event, die nach Kassensturz die Verantwortlichen des Ski-Clubs Olpe an eine der caritativen Organisationen überweisen konnten. In diesem Jahr profitiert ein Brunnenbauprojekt in Afrika, das vom Olper Albert Wolfschläger ins Leben gerufen wurde, von den Überschüssen des Olper Teamcups.

„Bei Meldeschluss hatten sich rund 1700 Teilnehmer angemeldet“, drückte Thomas Greß vom Organisationsteam seine Freude aus, „und damit nähern sich die Teilnehmerzahlen der Zeit vor Corona, als zweitausend Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen die Innenstadt bevölkerten.“

Schulen zahlreich vertreten

Es ist nicht verwunderlich, dass die Grund- und weiterführenden Schulen die überwiegende Mehrzahl an Teilnehmern stellt, ist es doch gerade der Zusammenhalt, der von den Lehrkräften gefördert wird.

Die Motivation, aber auch die Aufregung bei den Youngsters ist riesig. Ganz vorn bei den Grundschulen die Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen mit 142 Anmeldungen, gefolgt von der Grundschule Gallenberg (118), der GGS Hohenstein (101), der KGS Gerlingen (96), der GS Rohde (92) und der Verbundschule Düringerschule (90). Von den weiterführenden Schulen stellt die St. Franziskusschule mit 211 Teilnehmern das größte Aufgebot vor dem Städtischen Gymnasium Olpe (137) und der Sekundarschule (112). Schließlich ist auch die Förderschule Hören&Kommunikation mit 40 Meldungen dabei. Zahlreiche Firmen sind schon Dauergäste wie Gedia, Viega, Kemper oder Krah. Sie alle werden mit dem Hauptlauf um 19.50 Uhr auf die Reise geschickt. Darunter natürlich auch Teams aus Stadt- und Gemeindeverwaltung, des Finanzamtes, der Polizei sowie des Krankenhauses.

Ergänzt wird das große Starterfeld mit vielen privaten Mannschaften wie dem Pulte-Clan oder aus der Schützenstraße. Bei allem Ehrgeiz, für die Mannschaft ein gutes Ergebnis zu erzielen, weisen die Organisatoren um Matthias Giese und Thomas Greß darauf hin, dass im Zielkanal nicht mehr überholt werden darf.

Jeder Teilnehmer erhält einen Chip mit Angabe seiner Platzierung – alle sind gespannt, welches Team dann am Ende die Nase vorn hat. Doch darauf müssen sich die Mannschaften des Hauptlaufs bis 21.15 Uhr gedulden – Zeit genug, um sich zu erholen und mit frischen Getränken abzukühlen.

