Stadtpokalsieger unterliegen bei Schützenfesten

Kreis Olpe. Unglaublich: Bei drei Testspielen fielen insgesamt 30 Tore. Außeßrdem verliert die SpVg Olpe 0:1 gegen Betdorf.

Einen Tag nach ihren Stadtpokalsiegen waren der FC Lennestadt und VfR Rüblinghausen schon wieder im Einsatz und verloren ihre Testspiele gegen die Landesligisten BSV Roxel und RW Lüdenscheid. Die SpVg Olpe unterlag dem A-Kreisligisten SG 06 Betzdorf mit 0:1.

FC Lennestadt - BSV Roxel 4:6.

Nur „13 gesunde Spieler“, darunter wieder viele Nachwuchsspieler aus der A-Jugend, standen FCL Trainer Jan Hüttemann beim Torfestival gegen den Landesligisten aus dem Münsterland zur Verfügung. So fehlte neben Torjäger Florian Friedrichs (Urlaub) eine ganze Reihe wichtiger Defensivspieler. „Wir haben drei Tage am Stück gespielt“, relativierte Hüttemann. Für den Westfalenligisten trafen Bernie Lennemann mit einem Dreierpack und Christian Schmidt.

Fortuna Freudenberg – SC Drolshagen 2:7.

Nach einer Woche Vorbereitung feierte Landesligist SC Drolshagen einen Kantersieg in Freudenberg. „Bei uns hat fast alles funktioniert, die Tore wurden sehr gut herausgespielt“, freute sich der neue Cheftrainer Patrik Flender, wollte das „klassische Testspielergebnis aber nicht überbewerten“. Für die ohne Zehn – es fehlten u.a. der angeschlagene Oliver Weuste und der privat verhinderte Eike Pfeiffer - angetretenen Gast trafen Mike Schrage (3), Jan Gummersbach (2) sowie die Neuzugänge Laurits Strotmann und Gian Luca Girardi. Entgegen anderslautenden Gerüchten hat Mike Schrage in Drolshagen für die neue Saison zugesagt. Dagegen sucht das Buscheid-Team weiter einen Co-Trainer.

VfR Rüblinghausen – RW Lüdenscheid 5:6.

„Wenn man fünf Tore gegen einen Landesligisten schießt, sollte man eigentlich zufrieden sein“, blickte Trainer Sebastian Wasem auf das „Handballergebnis“ gegen Lüdenscheid zurück. In punkto Einstellung und Bereitschaft wollte der VfR-Coach seiner Elf nach dem Stadtpokalsieg keinen Vorwurf machen. „Wir haben gegen einen guten Gegner Gas gegeben, stellenweise aber naiv verteidigt“, sagte Wasem. Die Tore für Rüblinghausen erzielten Dennis Schürholz (3), Jonathan Klaus Nebel und Maik Arens.





SpVg Olpe - SG 06 Betzdorf 0:1

Fußball-Landesligist SpVg Olpe verlor am Freitag gegen die SG Betzdorf mit 0:1. Trotz der Heimniederlage im ersten Testspiel gegen den Ex Oberligisten war der neue SpVg-Trainer Mounir Saida mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden. „Die Jungs haben in den letzten 14 Tagen intensiv gearbeitet. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das Ergebnis ist natürlich ärgerlich“, sagte Saida nach der Partie. §Sieben glasklare Chancen“ Elf hatte der Coach gesehen. „Ich richte meine Vorbereitung nicht auf den Stadtpokal aus“, begründete Saida den Verzicht auf das Turnier.



Weitere Ergebnisse

Helden – SF Dünschede 1:3; Hünsborn - Wallmenroth 0:2; Ostentrop/Sch. – FC Finnentrop 2:2; SG Hützemert/Schr. – RSV Waldbröl 3:1

