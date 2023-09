SpVg Olpe will bester Landesligist im Kreis bleiben

Olpe/ Gerlingen. Mit dem Tabellenfünften Borussia Dröschede kommt ein „echtes Brett“ auf den Kreuzberg. Gerlingen empfängt Aufsteiger Sundern-

Trotz der bitteren Heimschlappe gegen den SC Drolshagen und dem Kreispokal-Aus in Rüblinghausen ist Frank Keseberg mit dem Start in die Saison „absolut einverstanden“. „Ich bin mit dem zufrieden, so wie es läuft“, blickt der neue Trainer des Fußball-Landesligisten SpVg Olpe auf drei Siege und zwei Niederlagen zurück.

Frank Keseberg kennt die Gründe, warum die Ergebnisse und Leistungen der Kreisstädter noch nicht stabil sind. „Es sind drei Leistungsträger abgewandert, die uns richtig weh tun. Dafür sind sechs neue Spieler und ein neuer Trainer gekommen, dazu ein neues Spielsystem. Vor allem im taktischen Beriech müssen sich alle noch daran gewöhnen. Wir lernen aus den Fehlern.“

Dröschede ist Fünfter

Immerhin sind die Kreisstädter trotz dieser Herausforderungen als Tabellensiebter die beste Mannschaft aus dem Kreis Olpe und wollen das auch bleiben.

Mit Borussia Dröschede gastiert am Sonntag der Tabellenfünfte im Kreuzbergstadion, den Frank Keseberg trotz der 1:3-Niederlage gegen Menden stark einschätzt. „Das ist eine spielstarke Mannschaft, Dröschede wird ein Brett.“ Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz.

Einige Kilometer weiter erwartet der FSV Gerlingen den Tabellenvierten TuS Sundern am heimischen Bieberg. Nach der 2:5-Niederlage in Ostinghausen ist das Team vom Dominik Dapprich auf Rang 11 abgerutscht. Ostinghausen gehört für FSV-Coach Dapprich mit Menden zu den Topfavoriten. „Das ist eine sehr gute Mannschaft. So einen Gegner kann man nicht schlagen, wenn man nicht eingespielt ist. Und wir sind nicht eingespielt. Unser großes Problem ist die fehlende personelle Konstanz. Es ist sehr ermüdend“, fallen dem Übungsleiter immer wieder wichtige Spieler aus. Deshalb ist Dominik Dapprich froh, dass sein Kader so groß ist. Gegen Aufsteiger Sundern kehrt zumindest Christoph Brüser nach seinem Auslandssemester in den Kader zurück.

Den Gast aus dem Hochsauerland schätzt Gerlingens Übungsleiter als „eingespieltes Team mit einer guten Qualität“ ein. Kurzum: „Ein gefährlicher Gegner.“

Schlusslicht SV 04 Attendorn muss am Sonntag um 15.30 Uhr beim Tabellensechsten SV Brilon antreten.





Die Sonntagsspiele des sechsten Spieltags der Fußball-Landesliga 2 auf einen Blick:

Schmallenberg/Fr.- Erlinghausen

Gerlingen - Sundern

Salchendorf - Arpe/W. (alle 15.00)

Menden - Ostinghausen

Hohenlimburg - Hagen 11

SpVg Olpe - Dröschede

Brilon - Attendorn (alle 15.30)

