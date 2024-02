SpVg Olpe tanzt SV 04 Attendorn mit 2:0 aus

Olpe Für den SV 04 ist am Karnevalssamstag am Kreuzberg wieder nichts zu holen

Es bleibt dabei: Der Kreuzberg in Olpe ist für Fußball-Landesligist SV 04 Attendorn weiterhin kein gutes Pflaster. Nach dem 1:3 in der Saison 2021/22 und der 0:3-Klatsche in der vergangenen Saison gab es am Karnevalssamstag eine verdiente 0:2-Niederlage gegen die SpVg Olpe.

Während die Gastgeber aus der Kreisstadt einen Einstand nach Maß ins Fußball-Jahr 2024 feierten und nun nach menschlichem Ermessen mit elf Punkten Vorsprung nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben dürften, verpassten die Gäste aus der Hansestadt den Befreiungsschlag und hängen weiter tief im Abstiegskampf fest.

Es war ein Auftakt nach Maß ins neue Jahr. Ich muss allen Spielern ein großes Kompliment machen. Es war ein toller Kampf. Wir haben mit der stark ersatzgeschwächten Mannschaft das Maximale herausgeholt Frank Keseberg - Trainer SpVg Olpe

Dementsprechend zufrieden zeigte sich Olpes Trainer Frank Keseberg nach der Partie: „Es war ein Auftakt nach Maß ins neue Jahr. Ich muss allen Spielern ein großes Kompliment machen. Es war ein toller Kampf. Wir haben mit der stark ersatzgeschwächten Mannschaft das Maximale herausgeholt.“

SpVg Olpe - SV 04 Attendorn 2:0 SpVg Olpe: Vogel, Gingter (72. König), Oleschuk (83. Mulic), Schulte, Jannik Buchen, Runkel (87. Griffel), Fidan, Weber, Rath (72. Kayginer), Nicolas Buchen, Maatalla (59 Koyun). - SV 04 Attendorn: Goulas, Langenberg, Matoshi, Heide (63. Ucar), König, Hagedorn, Dogrusöz (46.Annen), Heimes (83. Vural), Kaden, Langer, Entrup (46. Spais). – 1:0 Runkel (27.), 2:0 Oleschuk (55.). -Schiedsrichter: Lukas Valk (SV Rothemühle).

Wohl wahr. Das Derby vor amtlich 200 Zuschauern war nicht unbedingt ein fußballerischer Leckerbissen, aber beide stark ersatzgeschwächten Mannschaften spielten mit vollem Einsatz. Beide Mannschaften mussten auf wichtige Spieler verzichten. So spielte bei Olpe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Gottlieb Vogel im Tor, da Stammkeeper Christoph Sauermann verletzt ist und Ersatztorwart Alexander Franke sich in der Winterpause abgemeldet hat.

Kapitän Jannik Buchen freut sich mit dem Torschützen Kevin Oleschuk (rechts) und Vorbereiter Soufian Maatalla über das entscheidende Tor zum 2:0. Foto: Michael Meckel

Aber auch die Gäste mussten mit großen personellen Problemen kämpfen, die sich in der zweiten Hälfte weiter verschärften. So mussten die beiden ehemaligen Finnentrop/Bamenohler Oberliga-Spieler Hasan Dogrusöz mit Knöchelproblemen und Robin Entrup mit Verdacht auf Zehenbruch in der Pause ausgewechselt werden.

Sie Entscheidung naht. Soufian Maatalla (links) entwischt Albin Matoshi. Seine kluge Hereingabe drückt Kevin Oleschuk zum 2:0 über die Linie. Foto: Michael Meckel / Olpe

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Die Gäste Attendorn erwischten den besseren Start, waren am Strafraum aber meistens mit ihrem Latein am Ende. Nach einer Viertelstunde kamen die Olper besser ins Spiel. Und in der 17. Minute hätte Thomas Rath eigentlich das 1:0 machen müssen, als er nach einem missglückten Pass frei vor Torwart Alex Goulas auftauchte, aber an ihm scheiterte. Aber zehn Minuten später war es dann doch so weit. Nach einem Missverständnis in der Attendorner Abwehr war Christian Runkel zur Stelle und erzielte das 1:0 für Olpe.

Oleschuk sorgt für schnelle Entscheidung

Die Entscheidung fiel dann bereits in der 55. Minute. Da wurde Soufian Maatalla am rechten Flügel mit einem schönen Pass in Szene gesetzt. Maatalla schüttelte seinen Gegenspieler Albin Matoshi ab und seine Hereingabe drückte Kevin Oleschuk aus fünf Metern über die Linie. Die Attendorner versuchten in der Folgezeit zwar alles, um noch einmal heranzukommen, aber bis auf einen Kopfball in der 80. Minute gab es keine echte Torchance für die Gäste aus der Hansestadt.

So blieb es beim letztlich verdienten 2:0 für Olpe, über das sich Trainer Frank Keseberg sehr freute: „Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft. Das war heute eine echte Mentalitätsfrage. Meine Spieler haben 90 Minuten Kampf und Willen gezeigt, bis zum Umfallen gekämpft und somit auch verdient gewonnen.“

Wenn man nur um den Sechzehner herumspielt, dann kann man eben kein Tor machen. Jasmin Selimanhin - Trainer SV 04 Attendorn

Attendorns Trainer Jasmin Selimanjin ärgerte sich natürlich über die Niederlage, hob aber auch positive Aspekte hervor positive Aspekte hervor: „Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Aber wir haben nicht schlecht gespielt. Leider hat uns vor dem Tor die Effizienz gefehlt. Irgendwann musst du auch mal vor das Tor kommen. Wenn man nur um den Sechzehner herumspielt, dann kann man eben kein Tor machen. Und hinten haben wir durch einen dummen Abstimmungsfehler das 0:1 kassiert. Das ist natürlich ärgerlich.“

