An der Spitze der Olper Jubeltraube: Cheftrainer Mounir Saida (links) und Sein Kapitän Jannik Buchen (vorn, Nummer 9) beim Schlusspfiff in Gerlingen.

Fußball-Landesliga SpVg Olpe setzt Ausrufezeichen am Bieberg in Gerlingen

Gerlingen/Olpe. Kreuzberg-Elf gewinnt Derby der Fußball-Landesliga 2:0, womit Gerlingen noch gut bedient ist.

Als nachher im Mittelkreis zum gemeinschaftlichen Freudentanz aufgefordert wurde, entstieg dem hüpfenden Kreis der schwarzen Trikots die Schlagzeile für dieses Spiel: „Aus-rufe-zeichen, Aus-rufe-zeichen“, riefen die Spieler des Fußball-Landesligisten SpVg Olpe in den grauen Himmel hinein. Ein solches hatten sie mit dem 2:0 (0:0)-Sieg beim FSV Gerlingen vor 120 Zuschauern zweifellos gesetzt.

Das Ergebnis drückt freilich nicht aus, wie klar die Verhältnisse in diesem Derby waren. Bitter enttäuscht dürften diejenigen, die es mit den Gerlingern hielten, den Bieberg verlassen haben; sie hätten sich auch über ein 0:5 nicht beklagen dürfen. Allein Jannik Buchen (21.) und Christian Runkel (79.) trafen Aluminium. Alexander Franke im Olper Kasten war beschäftigungslos.

Vorn zu harmlos

Das lag jedoch nicht nur an den ungenügenden Angriffsbemühungen der Gastgeber, sondern auch an der Olper Defensive mit Fabian Schulte und Sandro Steglich innen, die schlichtweg nichts zuließ. Ein Raunen unter den Gerlingern rief allein Lennart Sondermann in den Anfangsphase hervor, als er es aus 30 Metern mit einem Schuss aufs leere Tor versuchte.

„Wir sind überglücklich, diesmal den Dreier endlich eingefahren zu haben dank einer couragierten Leistung“, machte SpVg-Trainer Mounir Saida keinen Hehl aus seiner Freude, „die Mannschaft hat sich schon in den letzten Wochen gut präsentiert, sich aber nie belohnt.“ Gestern, in Gerlingen, sei der Teamspirit der Schlüssel, zum Erfolg gewesen. Ganz offensichtlich endete dieser Spirit nicht an der Seitenaus-Linie. Auch außen, vor und neben der Bank, kochten die Emotionen hoch. Alles stand, alles f bejubelte jeden gewonnenen Zweikampf, jede gelungene Abwehr-Aktion, bis endlich der Schlusspfiff kam und „der Knoten geplatzt“ war, wie Mounir Saida resümierte.

Es war ein sehr intensives und leidenschaftlich geführtes Derby. Was allerdings auf Kosten der fußballerischen Ästhetik gehen musste. Kein Zufall war es daher, dass das erste Tor keiner Kombination, sondern einer schönen Einzelleistung entsprang. Kevin Oleschuk hatte sich in der 33. Minute auf rechts durchgesetzt, war nach innen gezogen und feuerte den Ball exakt von der 16-Meter-Linie aus unhaltbar für Gerlingen ins Torwart Alex Taach in die Maschen. Die Erlösung, hinaus gezögert durch immer wieder vergebene Chancen, schaffte der eingewechselte Christian Rinkel, zehn Minuten vor Schluss.

Wille, Leidenschaft und Moral könne man seiner Elf nicht absprechen, hob FSV-Trainer Dominik Dapprich das Positive hervor, klärte aber auch auf, warum es schlecht lief. „Wir schaffen es einfach nicht, nach den Niederlagen gegen Erlinghausen und Soest, als das Selbstbewusstsein komplett im Keller war, aus diesem Loch herauszukommen. Was aber seine Gründe habe, wie Urlaube, Rote Karten, Coronafälle, „Irgendwann ist das nicht mehr aufzufangen, das kriegen wir gerade in der vollen Härte ab.“

