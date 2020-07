SpVg Olpe peilt oberes Drittel der Fußball-Landesliga an

Olpe. Fußball-Landesligist SpVg Olpe ist in die Vorbereitung gestartet. Was erwartet Trainer Ottmar Griffel von der Saison?

Ottmar Griffel blickte über die Anlage im Olper Kreuzbergstadion. „Wir haben wunderbare Bedingungen hier“, sagte er im Tonfall eines Genießers.

Aber noch mehr schien der Trainer sich zu freuen, dass auch beim Fußball-Landesligisten SpVg Olpe wieder ein Stück Normalität eingetreten ist, als ein Spieler nach dem anderen im Trikot aus dem Klubhaus kam und sich in den Trainingsauftakt stürzte.

Acht Abgänge, vier Neuzugänge

„Wir haben auf freiwilliger Basis trainiert, was nach Corona-Regeln möglich war, haben wir gemacht,“ blickte Griffel auf die elend lange Pause zurück, „wir hatten ja teilweise einen völligen Lockdown. Ich denke, alle Spieler freuen sich, dass wir – unter gewissen Voraussetzungen – jetzt starten können“.

Acht Abgänge, vier Zugänge. Das ist in nackten Zahlen die Personal-Bilanz der SpVg in diesem Sommer. Ottmar Griffel kommentierte es nüchtern: „Verschiedene Spieler wollten den Verein wechseln, und das aus den unterschiedlichsten Gründen.“

Klar habe man „das in der Quantität nicht ausgleichen können“, sah der Trainer ein, „der Kader ist relativ klein. Jetzt, kurz vor Toresschluss, oder vielmehr nach Toresschluss, noch einen Verlust hinzunehmen, hat uns natürlich not amused“. Alex Santana schloss sich kurzfristig der SG Finnentrop/Bamenohl an, zuvor hatten Raphael Hütte, Gottlieb Vogel (beide zum TuS Rhode), Christian Klur, Matthias Pfaffenrot (beide zum FC Lennestadt), Kevin Krumm (1. FC Kaan-Marienborn), Tim-Luca Daniel (FSV Gerlingen), Tom Siewer (RW Hünsborn) den Kreuzberg verlassen.

Mehr Varianten im Angriff

Die Neuzugänge sollen dazu beitragen, dass die SpVg Olpe weniger leicht auszurechnen ist. In der Vorsaison war es vor allem der (westfalenliga-)erfahrene Jannik Buchen, der die Hauptlast im Angriff trug. 12 der 32 Olper Tore gingen auf sein Konto. Dann kommt länger nichts, und der Nächstbeste in der internen Torjägerliste war Thomas Rath mit vier Treffern.

Mehr Variabilität im Angriff erwartet Griffel von Neuzugang Raphael Schwarzer von Rot-Weiß Lüdenscheid, der bis zum Abbruch der Saison 16 Tore in 20 Spielen geschossen hat und damit einen gewichtigen Anteil am Landesliga-Aufstieg der Nattenberg-Elf hatte. Die „drei LWLer“, wie Ottmar Griffel das neue Trio, Linksverteidiger Alessandro Giamporcaro (22), Bastian Klein (23), zentraler Mittelfeldspieler und Ex-LWL-Kapitän, und Stürmer Marlon Klein (21) nannte, haben sich gut integriert. Hinzu kommt Maximilian Wüst (22), der in der letzten Saison schon zur Winterpause vom TuS Erndtebrück kam und dort, wie auch zuvor bei den Sportfreunden Siegen, Oberliga spielte. Der aber aufgrund des Saisonabbruchs sein Können in Olpe noch nicht voll unter Beweis stellen konnte.

Aber erwartet auch, dass erfahrene Spieler in Führungspositionen „reinrutschen“, aber auch, dass junge Leute sich weiter entwickeln. „Es bringt nichts, das ewige Talent zu sein. Damit kann man im Seniorenfußball nichts machen, das hört sich nur gut an. Fakt ist: Man wird an Ergebnissen gemessen. Und darauf sind doch auch die Jungen aus. Es macht doch mehr Spaß, im strömenden Regen zum Training zu kommen, wenn Erfolge da sind, als wenn man sich im Mttelfeld der Tabelle verliert. Dann ist der Winter lang“.

Kaum Heimspiele 2019/20

Vier Neue, acht Abgänge. Was für ihn kein Grund ist, die Ziele herunter zu schrauben. „Ein Platz im deutlich oberen Drittel“ peile er an. Und das nach Platz 10 in der abgebrochenen Vorsaison und zumindest temporärer Nähe zur Abstiegszone.? Ziemlich optimistisch, möchte man meinen. Was den Olpern die Gesamtbilanz mit verhagelt hat, war die Heim-Ausbeute. Nur zwei andere Landesligisten hatten eine schlechtere.

Da hakt Ottmar Griffel ein: „Wir haben ja kaum zu Hause gespielt. Im November und Dezember haben wir jeweils ein Heimspiel gehabt. Ich glaube, ich bin hier mit sechs oder sieben Auswärtsspielen gestartet“. Wäre Corona nicht gewesen, dann „hätten wir im April und Mai fast nur Heimspiele gehabt, hätten nur noch nach Drolshagen und Hüsten gemusst und wären sicher in der Tabelle hochgerutscht“.

Auf den Start kommt es an

Ob eine höhere Platzierung 2020/21 dann auch gelingt, das werde bereits der September andeuten. Griffel: „Ich setze persönlich auf einen guten Start, das ist in den letzten beiden Jahren nie geglückt, so dass wir immer der Tabellensituation hinterher gelaufen sind“. Komme man dagegen gut in die Saison, dann sei aus den jungen Spielern, die sich am Kreuzberg zusammengefunden haben, viel herauszuholen.

In der Liga hat sich nicht viel verändert. Borussia Dröschede und die SpVg Hagen 11 sind Richtung Westfalenliga entschwebt. Der Coach rechnet damit, dass der SC Obersprockhövel und Rot-Weiß Erlinghausen mitspielen um diese vorderen Plätze. Alles andere müsse man sehen. Sein Motto: „Wir schauen erstmal auf uns“.