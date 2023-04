SpVg Olpe liefert eine überragende Vorstellung ab

Erlinghausen. Elf von Mounir Saida bezwingt Landesliga-Dritten Erlinghausen auf dessen eigenem Platz mit 5:2.

Fußball-Landesligist SpVg Olpe hat seine gute Form eindrucksvoll bestätigt und bezwang den Tabellendritten RW Erlinghausen auswärts mit 5:2. „Das war überragend von den Jungs“, jubelte Mounir Saida nach der Partie, „der Prozess, den wir im Sommer begonnen haben, trägt Früchte.“

Steffen Scheppe (5.) und Ömer Yilmaz (10.) sorgten für einen Start nach Maß. Auch in Halbzeit Zwei bestimmten die Kreisstädter das Geschehen. Olpe konnte es sich sogar „erlauben“, einen Foulelfmeter in Person von Sandro Steglich nicht zu verwandeln. Der eingewechselte Raphael Schwarzer machte es besser, er baute die Führung mit seinem Doppelpack aus (60., 73.). Die Gastgeber verkürzten durch Hachmann (82.), doch Ömer Yilmaz stellte den alten Abstand wieder her (85.). Erneut Hachmann traf zum 2:5-Endstand (90.). Überrascht war Saida nicht: „In der Rückrunde sind wir eine Top-Mannschaft. Auch in der Höhe war das ein verdienter Sieg“.

Olpe: Sauermann – Oleschuk (32. Schwarzer), Scheppe, Steglich, Schulte, J. Buchen (90. Alfano), Yilmaz (85. Giamporcaro), Germann (78. Inal), Weber, N. Buchen (68. Runkel), Dimoulas.

FC Arpe-Wormbach – FSV Gerlingen 5:2 Auch beim FSV Gerlingen endete die Partie 5:2, allerdings mit dem besseren Ende für den Gegner. Nach frühem 0:2 durch Schütte und Entrup kam der FSV zurück und glich durch Christoph Brüser (22.) und Florian Schierz (32.) aus. Kevin Kloske brachte Arpe jedoch postwendend wieder in Führung (34.). Nach dem Seitenwechsel sorgten erneut Schütte (53.) und Can Üzer (87.) für den Endstand.

Gerlingen: Klumpe – Schmidt, Boger, Laube, Dreisbach, Uzun (75. Özer), Sallauka (57. Hesmer), Brüser, Jokiel (71. Sondermann), Schierz (84. Hofmann), Häner.

