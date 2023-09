SpVg Olpe ist vor dem Derby gegen Drolshagen angeschlagen

Kreis Olpe. Landesliga-Vorletzter SC Drolshagen holt sich im Pokal Selbstvertrauen. FSV Gerlingen mit Start zufrieden

Vor dem vierten Landesliga-Spieltag waren alle fünf Mannschaften aus dem Kreis Olpe im Kreispokal-Einsatz. Dabei holte sich der SC Drolshagen beim 7:0 in Elspe Selbstvertrauen für das Derby am Kreuzberg.

Die Spielvereinigung wollte in Rüblinghausen das bittere 1:7 bei Hagen 11 vergessen machen. „Wir sind sehr motiviert und optimistisch in das Spiel gegangen“. Umso mehr ärgert sich Trainer Frank Keseberg über das Pokal-Aus. Beim FSV Gerlingen läuft alles nach Plan: in der Meisterschaft und im Kreispokal.

Eigentlich wollten Frank Keseberg und seine Spieler nach der ausführlichen Videoanalyse „einen Haken“ hinter die peinliche 1:7-Niederlage in Hagen setzen. Doch es kam ganz anders. „Wir haben uns das alles ein bisschen anders vorgestellt“, war der Trainer der SpVg Olpe auch am Tag nach dem Kreispokal-Aus in Rüblinghausen ziemlich angefressen.

„Wir müssen ausgewogener werden, wir finden noch nicht die Waage“, blickt Keseberg nach den beiden Auftaktsiegen in der Meisterschaft auf zuletzt zwei Negativerlebnisse zurück.„Die Art und Weise, wie wir spielen, gefällt mir nicht. Wenn wir in Rückstand geraten, gehen die Köpfe runter“, redet der Übungsleiter Klartext. In das Derby gegen den SC Drolshagen geht Frank Keseberg mit einer klaren Vorgabe: „Wir sind in der Situation, dass wir am Sonntag gewinnen müssen, egal was in der Vergangenheit passiert ist.“

Jan Gummersbach wieder verletzt

Die Gäste vom Buscheid hat Keseberg beim Heimauftakt gegen Erlinghausen beobachtet. Noch fraglich ist der grippekranke Nicolas Buchen .„So ein 1:7 kann passieren“, legt Patrik Flender die Schlappe der Kreisstädter in Hagen nicht auf die Goldwaage und erinnert an das eigene 0:5 in Dröschede. Sein Team sieht Drolshagens Trainer auf dem ungewohnten Untergrund in der Außenseiterrolle. „Der Naturrasenplatz spielt Olpe in die Karten.“ Allerdings hat das Team vom Buscheid in den letzten Jahren immer ganz gut am Kreuzberg ausgesehen und letzte Saison alle drei Punkte entführen können. Beim Polygon-Cup in Drolshagen in der Saisonvorbereitung drehte die Spielvereinigung den Spieß um und siegte 4:2. „Die Jungs sind heiß auf das Derby, wir wollen etwas Zählbares mitnehmen“, hofft Flender mindestens auf einen Punkt, vielleicht sogar auf den ersten Dreier der noch jungen Saison.

Beim 0:0 gegen Vizemeister Menden, einer Mannschaft mit „sehr viel Qualität“, hat Patrik Flender eine „deutliche Leistungssteigerung“ gesehen. Der neue spielende Co-Trainer Enes Cimen hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Bei Jan Gummersbach steht die genaue Diagnose noch aus. Nach zwei Kreuzbandrissen war der Drolshagener auf dem Kunstrasenplatz in Dröschede im Bereich des Rasensprengers hängengeblieben und das Knie wieder angeschwollen. Zufrieden ist Dominik Dapprich mit dem Start seiner jungen Mannschaft, die noch ungeschlagen ist und beim 3:1 zuhause gegen Salchendorf den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen konnte. „Wenn alles gut läuft, war deutlich mehr drin“, wäre für Dapprich auch schon gegen Ottfingen (in Überzahl) und in Hohenlimburg (in Unterzahl) ein Dreier möglich gewesen. „Wir können nicht die Topspieler holen“, weiß der in Köln wohnende Übungsleiter, der sich am letzten Wochenende mit seiner kleinen Familie einen Kurzurlaub gegönnt hat. Deshalb habe man den Kader breiter aufgestellt und unter anderem zwei A-Jugendspieler hochgezogen.

Die Generalprobe vor der Partie beim unangenehm zu spielenden SV Brilon, der mit zwei Saisonsiegen gut aus den Startlöchern gekommen ist, gelang beim 4:1-Kreispokalsieg in Rönkhausen. Mit dem etatmäßigen Kapitän Christoph Brüser (Auslandssemester), Pascale Stahl und Elia Wagener fehlen nach wie vor drei Stammspieler. Der lange verletzt fehlende Lukas Rademacher traf zum 3:1 beim TV Rönkhausen. „Brilon hat in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg gespielt, aber die Mannschaft hatte etwas“, reist Dominik Dapprich mit einer gehörigen Portion Respekt ins Hochsauerland.

